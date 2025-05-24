БигМак уже за сотню: что подорожало в McDonald’s за последние годы (инфографика)

Сколько стоит поесть в McDonald’s в 2025 году? Цены не узнать

McDonald’s в Украине не просто фастфуд, а маркер стабильности, ностальгии и возвращение к привычной жизни даже во время войны. К 28-й годовщине открытия первого "Мака" рядом со станцией метро "Лукьяновская" в Киеве, "Телеграф" сравнил, как полномасштабное вторжение повлияло на цены в любимом фастфуде тысяч украинцев.

McDonald’s не открывали свои двери после полномасштабного вторжения вплоть до осени 2022 года. Потом вернулись с немного увеличенными ценами. Но с 2022 года стоимость любимых позиций и вообще всего меню у McDonald’s в Украине ощутимо выросла. И если раньше 100 грн можно было неплохо перекусить, то сейчас некоторые бургеры стоят больше этой суммы.

Как изменились цены в McDonald’s во время войны

Биг Мак в 2022 году – 92 грн, в 2025 – уже 129 грн

Чизбургер – с 52 до 67 грн

Гамбургер — с 45 грн до 58 грн

Чикен Макнагетс 6 шт — с 71 до 92 грн.

Как изменились цены в McDonald’s

Что касается картофеля фри, то он после реоткрытия в 2022 году стоил от 37 до 54 гривен, сейчас же от 50 до 75 гривен. Большая Coca-cola и другие газированные напитки стоила 40 грн, сейчас – 55 грн. За 40 грн теперь – маленький стакан. Биг Тейсти, с которым McDonald’s устроил интересную рекламную кампанию с якобы прощанием, стоил в сентябре 2022 года 154 гривны. В 2025 году он представлен тремя позициями, где одинарный Биг Тейсти стоит уже 175 грн.

Бег Тейсти – цена трех видов

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в мае исполняется 85 лет всего сети McDonald’s — именно 15 мая было открыто первое заведение. За это время "Мак" отличился несколькими эффектными коллаборациями, в том числе с фильмом "Майнкрафт". Меню с игрушками стало очень популярным.