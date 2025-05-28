Клубника по 120, огурцы по 55: как изменились цены на киевских прилавках

Дешевле становятся сезонные овощи и ягоды

Несмотря на то, что за последний год цены на продукты в столице выросли в среднем на 20%, к концу мая на киевских рынках заметна тенденция к удешевлению некоторых овощей, фруктов и ягод. Продавцы прогнозируют дальнейшее снижение стоимости ближе к лету — как только на прилавках появится больше украинской продукции открытого грунта.

Об этом рассказала корреспондент телеканала "КИЕВ24". По ее словам, сейчас на рынке наблюдается ценовой спад на клубнику, огурцы, кабачки, лук, баклажаны и молодой картофель.

К примеру, клубника, которая еще неделю назад стоила до 180–200 грн/кг, сейчас продается по 120–140 грн. Огурцы подешевели с 80–100 грн до 55–60 грн, кабачки — со 100 до 60–80 грн.

Некоторые продукты продолжают дорожать. Больше всего это касается свеклы (до 60 грн/кг), томатов (до 110 грн/кг) и яблок. Причина — пока большая часть импорта и неблагоприятные погодные условия весной, в частности, морозы, повредившие цвет плодовых растений.

По словам экспертов, настоящий сезон понижения цен традиционно начинается в июне, когда на рынки массово поступают овощи и фрукты с открытого грунта. В то же время из-за погодных рисков и судьбы импортных товаров цены не упадут настолько резко, как хотелось бы.

Продавцы и покупатели сходятся во мнении: тенденция к удешевлению уже заметна, но выгоднее всего покупать сезонную продукцию — за несколько недель.

Частичное снижение цен на овощи и фрукты наблюдается и в киевских супермаркетах. Это связано с сезонным увеличением предложения. Вот актуальные цены на некоторые продукты:

Овощи

Огурцы тепличные : цены варьируются от 69,89 грн/кг в АТБ до 79,90 грн/кг Varus и 100 грн/кг Сильпо.

: цены варьируются от 69,89 грн/кг в АТБ до 79,90 грн/кг Varus и 100 грн/кг Сильпо. Помидоры тепличные : турецкие – от 73,49 грн/кг в АТБ; украинские — более 90 грн/кг в Сильпо; сорт "сливка" в Varus — 114 грн/кг.

: турецкие – от 73,49 грн/кг в АТБ; украинские — более 90 грн/кг в Сильпо; сорт "сливка" в Varus — 114 грн/кг. Капуста молодая : в Сильпо — до 44 грн/кг; у Varus — 69,90 грн/кг, второго сорта — 54,90 грн/кг; в АТБ – почти 40 грн/кг.

: в Сильпо — до 44 грн/кг; у Varus — 69,90 грн/кг, второго сорта — 54,90 грн/кг; в АТБ – почти 40 грн/кг. Редис: самый дешевый у Novus — 54,90 грн/кг; в Ашане и Варусе — 59,90 грн/кг; в Сильпо — 67,80 грн/кг; в Метро — 72,70 грн/кг.

Фрукты и ягоды

Клубника : в Метро — 259,90 грн/кг; у Novus — 249 грн/кг; в Варусе — 229,90 грн/кг; в Сильпо — от 261,5 грн/кг.

: в Метро — 259,90 грн/кг; у Novus — 249 грн/кг; в Варусе — 229,90 грн/кг; в Сильпо — от 261,5 грн/кг. Яблоки: в Сильпо — "Гала" за 88 грн/кг, "Айдаред" — 77 грн/кг, "Джонаголд" — 70 грн/кг.

Ранее "Телеграф" писал, какие цены на Столичном рынке в мае. В Киеве дорожают овощи, которые заканчиваются в запасах, например морковь, лук и свёкла.