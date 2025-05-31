Массово украли товар? В Одессе на "7-м километре" произошел странный инцидент

Одесситы бьют тревогу

В Одессе с одного из самых больших рынков "7-й километр" вывезли несколько десятков контейнеров. Инцидент произошел 31 мая с утра.

Об этом сообщают местные каналы. По словам одесситов, владельцев торговых точек даже не предупредили о вывозе контейнеров.

"Это просто трэш. Вы только посмотрите. Вывезли контейнеры и даже не предупредили людей. Женщина пришла на работу, а ее контейнера нет. И никто не знает, куда их вывезли", — говорит женщина на видео.

На кадрах видно, что с рынка вывезли около десятка контейнеров, а на их месте остался только мусор. В то же время, ни администрация города, ни полиция не комментировали этот случай.

"Пришла на работу, а рабочее место увезли в неизвестном направлении. Весь товар испорчен, никаких объяснений нет. Аренда оплачена, но никто об этом и не спрашивал", — рассказывает одна из владелиц контейнеров на "7-м километре".

Отметим, что контейнеры могли вывезти из-за правоохранительных расследований. Ведь несколько лет назад в рамках уголовного производства по статье 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знаков для товаров и услуг) пограничники и прокуратура Одесской области провели обыски на рынке "7 километр". В результате была обнаружена крупная партия контрафактной брендовой обуви известных торговых марок, в частности Nike и Adidas.

Стоимость изъятого товара составила более 15 миллионов гривен. Контейнеры с этими товарами были вывезены для дальнейшего расследования и экспертизы.

Напомним, недавно в Днепре тысячи пчел атаковали рынок. Насекомые вызвали панику среди горожан.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одесситка забила тревогу из-за свалки в своем подъезде.