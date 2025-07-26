Мальчик из Днепра веселил людей в укрытии под звуки взрывов — видео, что точно поднимет ваше настроение

Люди прятались в укрытиях

Днепр минувшей ночью был под российской атакой. В укрытии мальчик рассказывал шутки, чтобы развеселить людей.

Видео показала девушка, которая пряталась в укрытии от российских ракет и "шахедов". Даже там были слышны выстрелы и взрывы, но, несмотря на это, мальчик продолжал шутить.

Девушка, снимавшая видео, пугалась страшных звуков, но улыбалась шуткам мальчика. Он вел себя как настоящий стендапер.

"Дальше, как зовут собаку, которая утонула? Бульдог", — пошутил маленький житель Днепра и вызвал смех девушки.

Шутка построена на игре слов. Буль – звук падения тела или предмета в воду, dog – собака на английском.

Ночная атака на Днепр — что известно

Минувшей ночью Россия устроила комбинированную атаку на Днепропетровщину. В Днепре под удар попала многоэтажка, там погиб мужчина, позже в больнице скончалась 21-летняя пострадавшая. По уточненным данным, в областном центре пострадали два человека. В больнице находятся мужчины 46 и 33 лет, сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Кроме того, повреждены промышленные предприятия и возникли пожары. Также россияне уничтожили гипермаркет "Эпицентр" в Каменском. "Телеграф" публиковал фото и видео, как "Эпицентр" выглядит сейчас.

Также мы рассказывали, как живет Харьков между российскими обстрелами. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал кадры ярких моментов на площади Свободы на сухом фонтане.