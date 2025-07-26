Днепр и Каменское находились под массированным ударом россиян: что известно (фото)

В результате атаки произошел пожар в Каменском, есть последствия в Днепре

Российские оккупанты в ночь на 26 июля атаковали Харьков ударными дронами, а так же Днепр и Каменское в Днепропетровской области ударными дронами и ракетами разных видов. Атаки врага происходили в несколько волн, мишенью терактов стала гражданская инфраструктура. В обоих городах были слышны многочисленные взрывы, в Каменском вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. Факт атаки подтвердил мэр Каменского Андрей Билоусов.

По данным Лысака, в результате атаки произошел пожар в Каменском. Белоусов также подтвердил эту информацию и опубликовал фото с места удара оккупантов. О пострадавших в Днепре или в Каменском оба представителя власти не сообщали.

"В результате ракетной атаки произошел пожар. Нахожусь на месте вместе с подчиненными. Пожалуйста, соблюдайте информационную тишину. Официальные сообщения и детали – позднее", – написал Белоусов.

По данным собственных источников "Телеграфа", российские оккупанты разрушили в Каменском гипермаркет "Эпицентр", а в Днепре последний ракетный удар врага мог привести к попаданию в многоэтажку. Официального подтверждения этой информации пока нет. Также нет данных об атаке российских оккупантов на Днепр. По данным мониторинговых каналов, россияне атаковали по меньшей мере в три волны — крылатыми ракетами, баллистикой, дронами, баллистикой и снова крылатыми ракетами. Всего враг применил:

До 10 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23/KN-24 (северокорейский клон "Искандера");

До 8 крылатых ракет "Искандер-К"/"Калибр";

До 60 "шахедов"/дронов-приманок.

Напомним, как писал "Телеграф", в результате российского удара 24 июля в Одессе пострадал легендарный рынок "Привоз". Были разрушены многие павильоны и магазины, однако украинцы вместе со спасателями разбирали завалы и ликвидировали последствия. Кстати, наша корреспондентка показала эксклюзивные кадры рынка после удара.

Кроме этого, 24 июля взрывы раздавались и в Черкассах. Из-за ракетных ударов вспыхнул пожар. По данным ОВА, враг ударил ракетами со шрапнелью, чтобы нанести как можно больше вреда.