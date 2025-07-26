Хлопчик з Дніпра веселив людей в укритті під звуки вибухів - відео, що точно підніме ваш настрій

Люди ховалися в укриттях

Дніпро минулої ночі був під російською атакою. В укритті хлопчик розповідав жарти, щоб розвеселити людей.

Відео показала дівчина, що ховалася в укритті від російських ракет та "шахедів". Навіть там було чутно постріли та вибухи, але попри це хлопчик продовжував жартувати.

Дівчина, що знімала відео, лякалася страшних звуків, проте посміхалася жартам хлопчика. Він поводився, як справжній стендапер.

"Далі, як звуть собаку, який утонув? Бульдог", — пожартував маленький мешканець Дніпра та викликав сміх дівчини.

Жарт побудований на грі слів. Буль — звук падіння тіла чи предмета у воду, dog — собака англійською.

Нічна атака на Дніпро — що відомо

Вночі Росія влаштувала комбіновану атаку на Дніпропетровщину. У Дніпрі під удар потрапила багатоповерхівка, там загинув чоловік, пізніше в лікарні померла 21-річна постраждала. За уточненими даними, в обласному центрі постраждали двоє людей. У лікарні перебувають чоловіки 46 та 33 років, повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Крім того, пошкоджені промислові підприємства та виникли пожежі. Також росіяни знищили гіпермаркет "Епіцентр" у Кам'янському. "Телеграф" публікував фото та відео, як "Епіцентр" виглядає зараз.

Також ми розповідали, як живе Харків між російськими обстрілами. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив кадри яскравих моментів на площі Свободи на сухому фонтані.