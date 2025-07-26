Дым, вонь и пепел: что в Днепре с воздухом после ночной атаки (фото и видео)

Датчики показывают изменение качества воздуха

В ночь на 26 июля Россия ударила по Днепру и Каменскому. В общей сложности погибли три человека. В областном центре после обстрела бушевал пожар.

Корреспондент "Телеграфа" сообщает, что в воздухе вонь, похожая на запах резины. С самого утра небо в Днепре было затянуто дымом.

В разных районах города на улице оседает пепел. Городской голова Борис Филатов рассказал, что коммунальные службы с утра ликвидируют последствия. В разных локациях сгорели около десяти автомобилей, сотни окон выбиты, повреждения инфраструктуры. По его словам, в воздухе фиксируется повышенное содержание пыли, но пока не критическое. Его продолжают отслеживать.

Куски пепла падают в Днепре

Пепел после пожара в Днепре

Системы отслеживания качества воздуха показывают, что в основном в Днепре нормальный воздух, но в одном месте индекс загрязнения вырос. По состоянию на 12 дня уровень загрязнения 51 умеренный.

Карта загрязнения воздуха в Днепре

Уровень загрязненности – умеренный

Кроме троих погибших в городе и районе шесть пострадавших. Россия также попала в многоэтажку, где продолжается поиск людей под завалами.

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В общей сложности, 7 ракет и 26 дронов сбиты ночью над Днепропетровской областью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия уничтожила гипермаркет "Эпицентр" в Каменском. Пропагандисты пытаются придумать причину такой атаки и оправдать ее.