Там погибли украинские Ромео и Джульетта: где в Карпатах есть скала смерти и любви (фото, видео)

Скала у села Костыловка стала местом последнего шага Ивана и Марички

История Ромео и Джульетты и их запретной любви не редка в мире. Есть такие истории и в Украине — одна из них, по легенде, произошла в Закарпатье. На окраине села Костыловка, протянувшейся между склонами Карпат вдоль реки Тиса, поднимаются две отвесные скалы. Одна из них стала местом трагедии.

По легенде, Иван и Маричка полюбили друг друга еще подростками. Она дочь зажиточного хозяина, он пастух из бедной семьи. Их любовь не выдержала испытание социальными предрассудками. Родители запретили сватовство. Молодая пара поднялась на скалу и бросилась вниз с обрыва в Тису. По другой версии легенды девушка, не выдержав давления, бросилась с обрыва. А Иван, узнав о ее смерти, поднялся на скалу с другой стороны Тисы — и прыгнул тоже.

Высота этих скал-утесов — до 20 метров. На каждой вершине есть крест, который виден издалека. Одна скала называется "Скала влюбленных". Она стала символом и местом своеобразного паломничества. Молодые пары приходят сюда, чтобы поклясться в любви во веки.

Другая скала имеет официальное название "Скала памяти". Считается, что крест на ней был поставлен в 1863 году, когда эпидемия унесла жизни рабочих, строивших железную дорогу через Карпаты.

Скала памяти

Ранее "Телеграф" рассказывал о тысячелетнем дубе, под которым, по легенде, погиб первый задокументированный князь Руси — Игорь, которого убили древляне. Он находится в Ровенской области.