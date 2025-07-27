"Такое можно увидеть только в Одессе". В сети завирусилось курьезное видео с Teslа и котом

Украинцы уже оценили одесский вайб

В сети завирусился очередной курьез из Одессы. На этот раз люди увидели, как электрокар Tesla заряжался прямо из квартиры.

Соответствующее видео было опубликовано в ТикТок. Оно уже набрало тысячи просмотров и немало шуток об одесском вайбе.

На ролике видно, как белую Tesla заряжают прямо из квартиры. Кто-то протащил проволоку через окно и подогнал машину буквально в притык к дому. Эта картина выглядит довольно странно и колоритно, ведь дом потрепан и похож на развалины. Также отдельно следует выделить кота, лежащего у форточки окна и наблюдающего за зарядкой авто.

В комментариях пользователи уже отметили, что это видео ярко демонстрирует одесский вайб, где есть и крутые тачки, и потрепанные дома, и даже котики. Некоторые писали, что этот автомобиль точно принадлежит человеку, который постоянно говорит, что у него нет денег. Были и те, кто рассказывал о схожих случаях в других городах Украины.

Для справки

Teslа – это американская автомобильная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже электромобилей, а также компонентов к ним. Этот автомобиль достаточно популярен в мире, а его стоимость в Украине стартует от 1 млн грн.

Teslа

Напомним, недавно одесситка удивила сеть реакцией на то, что после атаки загорелось ее авто. Она рассказывала корреспондентам об инциденте с улыбкой, которая вероятнее всего была реакцией на стресс.

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