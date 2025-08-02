Днепр целый день затянут дымом: крупный пожар попал на видео

Область находится в зоне чрезвычайной пожарной опасности

В Днепре с утра продолжается масштабный пожар на левом берегу города. При этом столб дыма настолько высокий, что его видели из разных районов.

Как информирует издание 056, пожар вспыхнул около 12:00 возле Самаровки. Судя по сообщениям местных telegram-каналов, даже в вечернее время работы по тушению продолжались.

В СМИ появлялись сообщения о том, что причиной возгорания стала человеческая халатность или умышленный поджог, однако в ГСЧС это не подтверждали. Однако спасатели обнародовали сообщение, в котором предупредили о том, что со 2 по 4 августа на территории Днепропетровской области будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По предварительной информации в Самаровке загорелся камыш, а столб дыма растянулся почти на весь город. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пожар в Днепре

Ситуация усложняется сухой погодой и сильной жарой. Из-за этого синоптики объявили о чрезвычайном уровне опасности для ряда областей, включая Днепропетровскую.

Пожарнная опасность в Украине

Как сообщалось ранее, с аналогичной проблемой столкнулись и жители Запорожья. Там крупный пожар практически подошел к Кушгуму.