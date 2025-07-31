Пожар возле новостроек в Одессе: пламя стремительно подступает к домам (видео)

Пожар угрожает припаркованным автомобилям и домам

Вечером 31 июля в Одессе вспыхнул большой пожар возле жилищного комплекса "Лузановский парк". Огонь быстро опрокинулся с поля вплотную к новостройкам в районе Поскот.

Об этом пишут местные паблики. Дым и пламя охватили открытую территорию рядом с ЖК — люди активно делятся кадрами в соцсетях.

Местные жители сообщают, что пожар угрожает припаркованным автомобилям и домам.

Очевидцы публикуют видео, на которых видно, как пламя стремительно подбирается в парковочные зоны, а спасатели пытаются потушить его. Из-за сильного ветра ситуация усложняется — огонь быстро распространяется, создавая риск как для людей, так и для их имущества.

Осторожно: на видео присутствует нецензурная лексика!

Ниже – локация места возгорания травы.

В ГСЧС Украины неоднократно отмечали: в условиях периода повышенной пожарной опасности нужно воздержаться от сжигания сухой растительности и внимательно относиться к открытому огню.

Только за минувшие сутки, 30 июля, в Одесской области зафиксировано 36 пожаров, из них 27 — именно из-за возгорания сухой растительности на площади около 10 гектаров. Один из таких пожаров произошел утром на полях орошения в Пересыпском районе Одессы — тогда горели трава, мусор и камыши. Причина возгорания еще устанавливается, но чрезвычайники не исключают человеческий фактор или умышленный поджог.

Ранее "Телеграф" сообщал, что регион летом охватили масштабные пожары: в Березовском районе 9 июля пылали поля, лесополосы и отдельные населенные пункты. Местные жители сообщали, что огонь в некоторых селах добрался до частных домов и фермерских угодий.