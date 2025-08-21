Киев накрыл ужасный запах гари, но воздух вроде в норме: что известно (фото)

Запах гари может находиться в воздухе из-за погодных условий.

Киев вечером 21 августа неожиданно накрыл ужасный запах гари. Местные жители жалуются на невозможность даже открыть нормально окна в квартирах. Однако официальные приложения для контроля качества воздуха показывают, что все в норме. Никаких пожаров или взрывов в столице не фиксировалось.

Так, приложения "Киев Цифровой" и SaveEcobot показывают, что воздух в районе столицы в норме. По данным местных киевских каналов, ссылающихся на собеседников из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Киеве пожаров нет.

При этом отмечается, что запах гари может находиться в воздухе из-за погодных условий. За сутки 21 августа в Киевской области было зафиксировано несколько пожаров общей площадью в два гектара: горели трава и мусор на открытых территориях. Также некоторые каналы со ссылкой на собственные источники пишут, что под Киевом мог вспыхнуть торф — оттуда и такой уровень гари в воздухе.

Напомним, легендарный заповедник "Хортица" охватывают пожары один за другим — только за последнюю неделю выгорело более 40 гектаров уникального леса. Огонь загорался в нескольких местах одновременно, а спасатели едва успевали его тушить. До некоторых мест пожарные машины просто не могли добраться.

Также под Арцизом в Болградском районе Одесской области днем 21 августа вспыхнул масштабный пожар. Загорелся лесной массив. Причины и масштабы воспламенения лесного массива неизвестны.

Еще один пожар произошел в Закарпатье из-за российской атаки. Утром 21 августа россияне нанесли ракетный удар по Мукачево. Под обстрел попала территория завода американской компании Flex, производящей электронику для мировых брендов. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар, есть раненые среди работников.