Поднимаются огромные столбы дыма: на Одесчине масштабный пожар (видео)
Официальных комментариев пока нет
Под Арцизом Болградского района Одесской области массово горит лесной массив. Над деревьями в небо поднимаются огромные столбы дыма.
Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы. Люди снимают видео из проезжающих мимо автомобилей.
Причины и масштабы возгорания лесного массива на данный момент неизвестны. Местные власти и Национальная полиция области пока не комментировали инцидент.
Также нет информации от сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, однако пресс-служба сообщала, что за минувшие сутки, 20 августа, спасатели произвели 57 выездов только из-за возгорания сухой растительности на общей площади 21 Га.
Кроме того, известно, что Одесская область сильно пострадала от засухи. В сети показали поля под Одессой с погибшими подсолнухами, которые засохли не успев достичь зрелости.
Напомним, легендарный заповедник "Хортица" охватывает пожар один за другим — только за последнюю неделю выгорело более 40 гектаров уникального леса. Огонь загорался в нескольких местах одновременно, а спасатели едва успевали его тушить. До некоторых мест пожарные машины просто не могли добраться.
