Поднимаются огромные столбы дыма: на Одесчине масштабный пожар (видео)

Официальных комментариев пока нет

Под Арцизом Болградского района Одесской области массово горит лесной массив. Над деревьями в небо поднимаются огромные столбы дыма.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы. Люди снимают видео из проезжающих мимо автомобилей.

Причины и масштабы возгорания лесного массива на данный момент неизвестны. Местные власти и Национальная полиция области пока не комментировали инцидент.

Также нет информации от сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, однако пресс-служба сообщала, что за минувшие сутки, 20 августа, спасатели произвели 57 выездов только из-за возгорания сухой растительности на общей площади 21 Га.

Кроме того, известно, что Одесская область сильно пострадала от засухи. В сети показали поля под Одессой с погибшими подсолнухами, которые засохли не успев достичь зрелости.

Напомним, легендарный заповедник "Хортица" охватывает пожар один за другим — только за последнюю неделю выгорело более 40 гектаров уникального леса. Огонь загорался в нескольких местах одновременно, а спасатели едва успевали его тушить. До некоторых мест пожарные машины просто не могли добраться.

Также мы сообщали, что утром 21 августа россияне нанесли ракетный удар по Мукачево в Закарпатье. Под обстрел попала территория завода американской компании Flex, производящей электронику для мировых брендов. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар, есть раненные среди работников.