Более суток "откачивали": 6-летний украинец трагически погиб в Италии, куда скрылся от войны

Мальчик должен был идти в школу в сентябре

В пригороде итальянской Венеции произошла трагедия, всколыхнувшая местное общество и украинскую диаспору. 6-летний Владислав Маламен, мальчик-беженец из Украины, погиб после того, как его сбила машина на пешеходном переходе.

Ребенок вместе с мамой пытался вернуться домой после покупок, когда произошла роковая авария. Об этом сообщил "The Italian Insider".

Обстоятельства аварии

Инцидент произошел в среду, 20 августа, около 16:30 в городке Санта-Мария-ди-Сала.

Владислав шел рядом с мамой, которая ехала на велосипеде. По свидетельству очевидцев, один автомобиль остановился, чтобы пропустить женщину с ребенком. Однако ехавший сзади синий Fiat Panda резко совершил обгон и на большой скорости сбил мальчика. Удар был настолько сильным, что ребенка отбросило более 30 метров в канаву у дороги.

Мать, которая все видела своими глазами, стала звать на помощь. Люди из окрестных домов и посетители кафе выбежали на улицу, пытаясь помочь. Как вспомнят свидетели, ребенок неподвижно лежал на земле, а мать кричала от отчаяния.

Медики приехали в считанные минуты. Владислава сначала госпитализировали в местную больницу, а затем вертолетом доставили в Падую в отделение детской реанимации.

Врачи больше суток боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось. 21 августа констатировали смерть мозга, а затем остановилось и сердце.

Состояние водителя и расследование

За рулем Fiat Panda был 25-летний житель района. Он не пострадал и доставлен в больницу для проведения анализов на алкоголь и наркотические вещества. Его авто изъяли, а правоохранители приступили к расследованию, чтобы выяснить все детали трагедии и определить степень его ответственности.

Что известно о семье переселенцев

Погибший мальчик Владислав Маламен

Мальчик жил с мамой Антониной и 12-летним братом в бывшем доме священника, где живут украинские беженцы. Соседи рассказывают, что Владислав был живым и жизнерадостным, любил играть в футбол и быстро находил друзей. В сентябре он должен был начать обучение в местной школе.

