Из поезда выстрелил в ребенка: в Хмельнитчине произошел инцидент с помощником машиниста (видео)

Украинцы в сети возмущены

В Хмельнитчине помощник машиниста поезда якобы стрелял в ребенка из пистолета. В сети уже показали видео с места происшествия.

Об инциденте сообщают местные каналы. Однако официально "Укрзализныця" и полиция не комментировали произошедшее.

"Помощник машиниста поезда выстрелил в ребенка на Гречанах в Хмельницкой области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрелял мужчина из пневматического оружия. Но причины такого поведения и детали пока не известны. На видео видно, как у проезжающего поезда стоит ребенок. А из окна вагона выглядывает мужчина, держащий пистолет в руке. Потом, когда поезд проехал чуть дальше от ребенка, слышен выстрел.

Если замедлить видео, можно даже рассмотреть лицо помощника машиниста и руку с огнестрельным оружием. Пока детали инцидента не известны, но пользователи в сети шокированы такими событиями.

Помощник машиниста поезда выстрелил в ребенка

Напомним, что недавно украинцы пожаловались на закрытый ночью вокзал в Хмельницкой области. В "Укрзализныце" уже разъяснили ситуацию, однако исправить ее пока не могут. Там подчеркивают, что закрытые вокзалы не влияют на движение поездов или продажу билетов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрзализныця" прокомментировала курьезное видео с вечеринкой в вагоне и участием проводника в ней.