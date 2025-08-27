Из-за дыма не видно даже дороги: масштабный пожар в Одессе натворил беды (фото, видео)

Только за 26 августа в Одесской области зафиксировано 56 пожаров

В Одессе второй день продолжаются масштабные пожары на полях орошения. Дым от возгораний настолько силен, что ограничивает видимость на дорогах и создает опасные условия для водителей и жителей.

Как сообщил местный Telegram-канал, площадь сгоревшего камыша уже достигает примерно 9 гектаров. Обнародованные кадры наглядно демонстрируют нынешнюю ситуацию в городе — клубы дыма и огонь наносят ущерб экосистеме.

Пожары в Одессе и области — что известно

26 августа, по информации ГСЧС Одесчины, в Пересыпском районе Одессы произошел масштабный пожар — горел камыш на площади 9 Га. Из-за порывов ветра пламя быстро распространялось, что значительно усложняло работу спасателей и требовало оперативного реагирования.

На ликвидацию возгорания было привлечено 10 единиц пожарной техники и 39 спасателей, а также 2 единицы техники и 5 работников от коммунального учреждения. Для оценки масштабов пожара и координации действий пожарных был использован беспилотный летательный аппарат, позволивший провести разведку с высоты.

Кроме этого, за минувшие сутки в Одесской области зафиксировано 56 пожаров. В городе Одесса произошло 6 возгораний, а по области – 50.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 августа в регионе вспыхнул большой пожар: горели поля у жилых домов, огонь распространялся очень быстро.