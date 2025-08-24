Очередная провокация? Россияне заявили о пожаре на Курской АЭС

Пожар вспыхнул ночью вблизи КуАЭС в Курчатове, причины его возникновения неизвестны

На Курской атомной электростанции в России в ночь на 24 августа произошел пожар. Предварительно загорелся трансформаторный блок, угрозы радиационной опасности или повреждения энергоблоков нет.

Об этом сообщили российские информационные каналы и пресс-служба Курской АЭС. Отмечается, что пожар вспыхнул ночью вблизи КуАЭС в Курчатове, причины его возникновения неизвестны.

На АЭС заявили, что какой-либо угрозы утечки радиации нет, поскольку трансформаторный блок не является частью оборудования станции. Кроме того, он был загружен только на 70%, поэтому электроснабжение в Курчатове и Курской области работает в обычном режиме. Обвинений в адрес Украины также не прозвучало, хотя в ночь на 24 августа над Курщиной работала противовоздушная оборона – россияне пытались сбить украинские дроны.

Что известно о Курской АЭС

Станция находится в городе Курчатов, в 40 км от Курска. До границы с Украиной от атомной станции около 70 км. Станция была построена в конце 1960-х, ее начали эксплуатировать в 1970-х годах: ее строили по тому же плану, что и Чернобыльская АЭС в Украине. Станция работает на устаревших реакторах. Именно поэтому россияне постепенно выводят КуАЭС из эксплуатации: в 2021 году остановили 1-й энергоблок, в 2024 году — 2-й, а 3-й и 4-й будут остановлены в 2033 и 2035 годах.

Напомним, что российские силовики сообщили о якобы атаке украинского дрона на Смоленскую АЭС в ночь на 17 августа. "Росатом" заявил, что украинский беспилотник "Копье" сбили с помощью специальных систем радиоэлектронной борьбы. Однако уже ясно, что это была очередная неуклюжая российская провокация.

Также россияне продолжают строить линии электропередачи от захваченной Запорожской атомной электростанции до собственной энергосистемы. Спутниковые снимки показывают, что работы в Мариупольском районе почти закончены, там появились новые башни и электрическое оборудование. Россияне планируют перезапустить ЗАЭС, однако им никто не даст этого сделать, а действия врага могут привести к ядерной катастрофе.