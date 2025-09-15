Имеет светлую шляпку и красную ножку: в Украине растет сатанинский гриб, который путают с белым

Сатанинский гриб имеет еще другое народное название — чертов

В последнее время в Украине часто падают дожди, поэтому люди уже начали ходить в лес за грибами. Среди редких видов, принадлежащих к Красной книге, встречаются и ядовитые грибы. Одним из таких является сатанинский гриб, который внешне напоминает белый.

В тиктоке распространили видео сатанинского гриба, который чаще всего встречается на юге Украины, Закарпатье, Полесье и в зоне лесостепи. По поводу этого вида существует много дискуссий, но в большинстве случаев его не рекомендуется употреблять, поскольку есть вероятность отравиться. Даже после термической обработки в нем остаются токсины.

Сатанинский гриб

Сатанинский гриб еще называют чертовым или бесовым, потому что из-за ядовитости он ассоциировался у людей со злыми духами. Такой гриб часто путают с белым из-за внешнего сходства, однако есть некоторые отличия:

ножка алого или оранжевого оттенка;

шляпка белого, светло-серого или желтоватого оттенка диаметром от 10 до 25 сантиметров;

трубчатый слой меняет цвет от желтого до красного;

неприятный запах, напоминающий гниль;

при разрезе ножка начинает синеть;

горький вкус.

Сатанинский или чертов гриб, фото Perebus

Сатанинский гриб имеет насыщенно-оранжевую ножку, фото P-style

Сатанинский гриб синеет после разреза, фото P-style

Сатанинский гриб часто растет в лиственных лесах, где есть хорошая освещенность. Его можно увидеть возле таких деревьев, как бук, граб, дуб, лещина, липа. Такой гриб в основном растет с конца июня по начало октября. Чаще всего он развивается на известковых почвах. Такие грибы появляются в большом количестве после дождей.

