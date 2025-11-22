Как будут отключать свет в Днепре 22 ноября: актуальные графики

Энергетики делают все возможное, чтобы ограничения были минимальными

Графики отключений света в Днепре 22 ноября, как и во всех регионах Украины, будут действовать на протяжении всех суток. Максимально света не будет по шесть часов подряд.

Что нужно знать:

Объемы ограничений электроэнергии в субботу несколько меньше, чем накануне

Ограничения применяются во всех регионах без исключения

Ситуация в энергетике динамичная, графики могут изменяться

"Телеграф" рассказывает, как отключают свет в Днепре в субботу. "Укрэнерго" сообщило, что 22 ноября меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать по всей стране объемом от 1 до 3,5 очередей. В Днепре графики будут следующими:

Графики отключений света в Днепре 22.11.2025

Графики отключений света в Днепре 22.11.2025, вторая часть

Почему в одних регионах отключений меньше, а в других больше

Причина применения почасовых графиков отключений – последствия предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. В Минэнерго объяснили, почему в одних регионах "света" больше, а в других – меньше.

Из-за последствий атак на востоке страны и повреждения объектов системы передачи на ключевых подстанциях НЭК "Укрэнерго", доступной пропускной способности электрических сетей недостаточно для передачи значительного количества электрической энергии из относительно "профицитных" в "дефицитные" регионы страны.

Как подключать приборы после возобновления подачи электричества

Ключевая проблема – передача электроэнергии. Между регионами существуют высоковольтные "мосты" – линии электропередач и автотрансформаторы. Россия пытается уничтожить именно узлы передачи. Поэтому даже когда электроэнергия вырабатывается, ее часто физически невозможно доставить потребителям.

Поэтому, пока продолжается восстановление объектов генерации и системы передачи, "Укрэнерго" вынужденно применяет разные очереди графиков почасовых отключений. Это необходимо во избежание системной аварии, — пояснили в Минэнерго

