Як відключатимуть світло у Дніпрі 22 листопада: актуальні графіки

Енергетики роблять усе можливо, щоб обмеження були мінімальними

Графіки відключень світла у Дніпрі 22 листопада, як і в усіх регіонах України, діятимуть протягом всієї доби. Максимально світла не буде по шість годин поспіль.

Що треба знати:

Обсяги обмежень електроенергії у суботу дещо менші, ніж напередодні

Обмеження застосовують в усіх регіонах без винятку

Ситуація в енергетиці динамічна, графіки можуть змінюватися

"Телеграф" розповідає, як вимикатимуть світло у Дніпрі у суботу. "Укренерго" повідомило, що 22 листопада заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть по всій країні обсягом від 1 до 3,5 черг. У Дніпрі графіки будуть такими:

Графіки відключень світла у Дніпрі 22.11.2025

Графіки відключень світла у Дніпрі 22.11.2025, друга частина

Чому в одних регіонах відключень менше, а в інших — більше

Причина застосування погодинних графіків відключень — наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. В Міненерго пояснили, чому в одних регіонах "світла" більше, а в інших – менше.

Через наслідки атак на сході країни та пошкодження об’єктів системи передачі на ключових підстанціях НЕК "Укренерго", доступної пропускної спроможності електричних мереж недостатньо для передачі значної кількості електричної енергії з відносно "профіцитних" до "дефіцитних" регіонів країни.

Як підключати прилади після відновлення подачі електрики

Ключова проблема – передача електроенергії. Між регіонами існують високовольтні "мости" – лінії електропередач та автотрансформатори. Росія намагається знищити саме вузли передачі. Тому, навіть коли електроенергія виробляється її часто фізично неможливо доставити до споживачів.

Тому, допоки триває відновлення об’єктів генерації та системи передачі, "Укренерго" вимушено застосовує різні черги графіків погодинних відключень. Це необхідно, аби уникнути системної аварії, — пояснили в Міненерго

Нагадаємо, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів "Телеграфу", що насправді відбувається з енергосистемою України. Він дав прогноз, чи загрожує Україні справжній блекаут та скільки триватимуть поточні обмеження.