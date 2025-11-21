Укр

"Бо если честно, жалко денег…" Украинцы не могут остановиться шутить об отключениях света

Татьяна Крутякова
Мемы об отключении света Новость обновлена 21 ноября 2025, 19:39
Мемы об отключении света. Фото Коллаж, "Телеграф"

В мемах вспомнили и коррупционный скандал в энергетике с Миндичем

Регулярные отключения света в Украине вдохновляют пользователей создавать тематические мемы. Основная тема для шуток – графики ограничений на следующий день и введение аварийных или экстренных отключений.

"Телеграф" собрал самые смешные мемы о ситуации со светом. Заметим, что последние недели в большинстве регионов электричество периодически отключают на протяжении всех суток.

Наибольшее количество мемов украинцы создают именно о публиковании графиков отключений на следующий день. Обычно ДТЭК или облэнерго публикует их вечером после 19:00, поэтому в этот момент лица пользователей выглядят как на изображениях ниже. Ведь иногда графики имеют несколько очередей по 3-7 часов отключений с перерывами в пару часов. Бывают области, где света нет по 14 часов в день.

Мемы об отключении света в Украине и Деймоне из Дома драконов
Даже Деймон из Дома драконов имеет графики отключений
Мемы об отключении света в Украине
Мем о графиках отключений света
Мемы об отключении света в Украине
Мемы об отключении света в Украине

Были и шутки с отсылкой к большому коррупционному скандалу в энергетике, где основной фигурант — бизнесмен Тимур Миндич: "Миндича верните…", "Бо если честно, жалко денег". В мемах даже вспомнили знаменитый макияж президента США Дональда Трампа.

Мемы об отключении света в Украине и Миндича
Смешная реакция на графики отключений
Мемы об отключении света в Украине и Трампа
Мем о Трампе и отключении света
Мемы об отключении света в Украине и Миндича
Мем о Миндиче и графиках

Во время того, когда есть электричество немало украинцев пытаются переделать домашние дела и сходить в душ. Некоторые даже говорят, что ничто так не добавляет качества тайм-менеджменту, как графики от ДТЭК. Некоторые даже шутят, что "печь в доме — уровень "лакшери" во время отключений.

Мемы об отключении света в Украине
Мемы об отключении света в Украине

