Лютые морозы в -10 градусов. Когда Харьков накроет зимнее похолодание
Даже днем будет держаться стойкий "минус"
В ближайшие дни Харьков накроют сильные морозы и снег. Ухудшение погоды синоптики прогнозируют с воскресенья, 14 декабря.
Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозам, сильное похолодание продержится несколько дней, иногда достигая -9 градусов. Заметим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.
Когда в Харьков придут сильные морозы
В воскресенье, 14 декабря, в Харькове ожидается значительное похолодание. Ведь с утра столбик термометра опустится до -7 градусов. Днем воздух прогреется до -3 градусов. При этом порывы ветра могут достигать 8-10 м/с. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют.
Однако уже 15 декабря город может засыпать снегом, правда, теплая температура воздуха не позволит ему задержаться. А вот со вторника, 16 декабря, Харьков снова накроют сильные морозы. В этот день столбик термометра будет колебаться от -9 до -3 градусов. Осадки не прогнозируются.
В среду и четверг, 17 и 18 декабря, морозы усилятся и охватят почти всю территорию Украины. Утром термометр будет показывать до -9 градусов, а днем — до -5 градусов. Осадки в этот период синоптики не обещают.
