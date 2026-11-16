В АТБ нашли забавную вещь, которая может спасти во время блэкаута: сколько она стоит (фото)

Необычную вещь нашли в отделе временных акций сети

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В АТБ мягкий силиконовый светильник в форме утки продают по 299 грн за штуку. Белый корпус с желтыми лапками напоминает игрушку, а чтобы включить его, достаточно хлопнуть по нему.

Светильник показала в Threads автор аккаунта @super_znyzhky_akcii. Она обратила внимание на высокую чувствительность утки к прикосновениям.

Какая скидка на светильник в АТБ

На сайте "АТБ" цена светильника без акции указана как 399 грн, а скидка – 25%. По акции его можно купить на 100 грн дешевле.

В карточке товара скидку на силиконовый светильник указали как 25%

Магазинный сканер показывает ту же акционную стоимость, что и карточка товара Источник: Фото: Threads / @super_znyzhky_akcii

Как работает утка и что рассказали в комментариях

"Чтобы включить, нужно шлепнуть бедную утку. Светит довольно ярко и очень чувствительная. Три уровня интенсивности света", – написала автор аккаунта @super_znyzhky_akcii.

По словам автора публикации, у утки три уровня яркости Источник: Фото: Threads / @super_znyzhky_akcii

Разъем для зарядки расположен в задней части корпуса, между желтыми лапками. Такое его расположение стало еще одним поводом для шуток автора публикации.

Расположение разъема для зарядки стало поводом для шуток автора Источник: Фото: Threads / @super_znyzhky_akcii

В ответ пользовательница @jana.guk рассказала о собственной покупке другого светильника – в форме звездочки из Авроры.

"Год назад покупала в Авроре. Только в виде звездочки. Она стоила 349 грн, а я купила по акции за 59 грн. И аккумулятор там очень долго держит заряд", – написала @jana.guk.

Как сообщал "Телеграф", в приложении сети супермаркетов "АТБ" персональную цену стоит сравнивать с ценником в торговом зале.