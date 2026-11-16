В АТБ нашли забавную вещь, которая может спасти во время блэкаута: сколько она стоит (фото)
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Необычную вещь нашли в отделе временных акций сети
В АТБ мягкий силиконовый светильник в форме утки продают по 299 грн за штуку. Белый корпус с желтыми лапками напоминает игрушку, а чтобы включить его, достаточно хлопнуть по нему.
Светильник показала в Threads автор аккаунта @super_znyzhky_akcii. Она обратила внимание на высокую чувствительность утки к прикосновениям.
Какая скидка на светильник в АТБ
На сайте "АТБ" цена светильника без акции указана как 399 грн, а скидка – 25%. По акции его можно купить на 100 грн дешевле.
Как работает утка и что рассказали в комментариях
"Чтобы включить, нужно шлепнуть бедную утку. Светит довольно ярко и очень чувствительная. Три уровня интенсивности света", – написала автор аккаунта @super_znyzhky_akcii.
Разъем для зарядки расположен в задней части корпуса, между желтыми лапками. Такое его расположение стало еще одним поводом для шуток автора публикации.
В ответ пользовательница @jana.guk рассказала о собственной покупке другого светильника – в форме звездочки из Авроры.
"Год назад покупала в Авроре. Только в виде звездочки. Она стоила 349 грн, а я купила по акции за 59 грн. И аккумулятор там очень долго держит заряд", – написала @jana.guk.
Переглянути в Threads
Как сообщал "Телеграф", в приложении сети супермаркетов "АТБ" персональную цену стоит сравнивать с ценником в торговом зале.