От EcoFlow до одноразового душа: украинка показала, как подготовилась к тяжелой зиме (фото)
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Женщина поделилась своими покупками в соцсети
Подготовка к холодному сезону и отключениям света — одна из ключевых тем для миллионов граждан. Украинка Светлана поделилась своим опытом приготовления к потенциальным блэкаутам.
Проживая на девятом этаже, она выстроила четкую стратегию, как обустроить быт, сделать запасы и пережить отсутствие света и воды с максимальным комфортом. Соответствующий пост она опубликовала в threads.
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Светлана основательно готовится к зиме
1. Энергонезависимость: свет, связь и гаджеты
- Зарядная станция (EcoFlow): Главный элемент энергонасоса квартиры, позволяющий питать бытовую технику и ноутбуки.
- Автономные лампы: Светлана рекомендует иметь минимум 3 качественные LED-лампы со встроенным аккумулятором, держащие заряд не менее 4 часов каждая. Этого достаточно для комфортного вечера.
- Пауэрбанк для роутера: Специальный повербанк для Wi-Fi роутера позволяет оставаться на связи даже при отсутствии света, если провайдер поддерживает энергонезависимый интернет (PON).
2. Водный баланс: техническая и питьевая вода
Проживание на верхних этажах (в случае Светланы — на 9-м) создает дополнительные сложности: при отключении электроэнергии насосы подкачки воды часто прекращают работу.
- Техническая вода: Светлана уже заготовила 120 литров технической воды для смыва, уборки и бытовых нужд.
- Питьевая вода: Закупка питьевой воды запланирована на следующий этап. Чтобы облегчить доставку на высокие этажи без лифта, стоит делать запасы постепенно или заказывать доставку крупными партиями заранее.
3. Продуктовый запас: сытно, вкусно и без готовки
Основу продуктового набора составляют долгохранящиеся товары, не требующие длительной термической обработки:
- Консервы: Паштеты, консервированная фасоль, тушенка, овощные закатки.
- Бакалея: Макароны, крупы быстрого приготовления.
- Перекусы: Печенье, энергетические батончики, галеты, сухофрукты, орехи.
- Совет: Выбирайте продукты, которые можно есть холодными или просто залив кипятком из термоса.
4. Гигиена без центрального водоснабжения
Если нет воды или она слишком холодная, на помощь приходят современные средства гигиены:
- Влажные салфетки: Большой запас антисептических (для рук и поверхностей) и гигиенических (для тела).
- Одноразовый душ: Настоящий мастхэв, проверенный Светланой еще прошлой зимой.
5. Домашняя аптечка "на все случаи жизни"
В условиях осенне-зимнего периода и риска остаться без связи/аптек поблизости, стоит сформировать базовый аптечный набор:
- Обезболивающие и жаропонижающие средства;
- Препараты от расстройства желудка и сорбенты;
- Противопростудные и спазмолитики;
- Запас индивидуальных медикаментов, принимаемых на регулярной основе (минимум на 1–2 месяца вперед);
- Перевязочные материалы и антисептики.
6. Теплые вещи и бытовой комфорт
Светлана обратила внимание на важную деталь, о которой часто забывают: бытовой текстиль и одежда.
Когда стиральная машина недоступна из-за отсутствия света или воды, стирка откладывается на неопределенный срок. Наличие достаточного количества сменного нижнего белья, носков, теплых худи и термобелья позволяет комфортно переждать период отключений, не переживая о бытовых мелочах.
Ранее "Телеграф" сообщал, что киевские ТЭЦ в целом готовы к отопительному сезону. Однако в случае интенсивных российских обстрелов некоторые части города все же могут оставаться без тепла зимой.