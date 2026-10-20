От EcoFlow до одноразового душа: украинка показала, как подготовилась к тяжелой зиме (фото)

Женщина поделилась своими покупками в соцсети

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Подготовка к холодному сезону и отключениям света — одна из ключевых тем для миллионов граждан. Украинка Светлана поделилась своим опытом приготовления к потенциальным блэкаутам.

Проживая на девятом этаже, она выстроила четкую стратегию, как обустроить быт, сделать запасы и пережить отсутствие света и воды с максимальным комфортом. Соответствующий пост она опубликовала в threads.

Светлана основательно готовится к зиме

1. Энергонезависимость: свет, связь и гаджеты

Зарядная станция (EcoFlow): Главный элемент энергонасоса квартиры, позволяющий питать бытовую технику и ноутбуки.

Автономные лампы: Светлана рекомендует иметь минимум 3 качественные LED-лампы со встроенным аккумулятором, держащие заряд не менее 4 часов каждая. Этого достаточно для комфортного вечера.

Автономные лампы/Фото: threads.com/@svitlanazakharkevich

Пауэрбанк для роутера: Специальный повербанк для Wi-Fi роутера позволяет оставаться на связи даже при отсутствии света, если провайдер поддерживает энергонезависимый интернет (PON).

2. Водный баланс: техническая и питьевая вода

Проживание на верхних этажах (в случае Светланы — на 9-м) создает дополнительные сложности: при отключении электроэнергии насосы подкачки воды часто прекращают работу.

Техническая вода: Светлана уже заготовила 120 литров технической воды для смыва, уборки и бытовых нужд.

Светлана уже заготовила технической воды для смыва, уборки и бытовых нужд. Питьевая вода: Закупка питьевой воды запланирована на следующий этап. Чтобы облегчить доставку на высокие этажи без лифта, стоит делать запасы постепенно или заказывать доставку крупными партиями заранее.

3. Продуктовый запас: сытно, вкусно и без готовки

Основу продуктового набора составляют долгохранящиеся товары, не требующие длительной термической обработки:

Консервы: Паштеты, консервированная фасоль, тушенка, овощные закатки.

Паштеты, консервированная фасоль, тушенка, овощные закатки. Бакалея: Макароны, крупы быстрого приготовления.

Макароны, крупы быстрого приготовления. Перекусы: Печенье, энергетические батончики, галеты, сухофрукты, орехи.

Печенье, энергетические батончики, галеты, сухофрукты, орехи. Совет: Выбирайте продукты, которые можно есть холодными или просто залив кипятком из термоса.

4. Гигиена без центрального водоснабжения

Если нет воды или она слишком холодная, на помощь приходят современные средства гигиены:

Влажные салфетки: Большой запас антисептических (для рук и поверхностей) и гигиенических (для тела).

Большой запас антисептических (для рук и поверхностей) и гигиенических (для тела). Одноразовый душ: Настоящий мастхэв, проверенный Светланой еще прошлой зимой.

Одноразовый душ/Фото: threads.com/@svitlanazakharkevich

5. Домашняя аптечка "на все случаи жизни"

В условиях осенне-зимнего периода и риска остаться без связи/аптек поблизости, стоит сформировать базовый аптечный набор:

Обезболивающие и жаропонижающие средства;

Препараты от расстройства желудка и сорбенты;

Противопростудные и спазмолитики;

Запас индивидуальных медикаментов, принимаемых на регулярной основе (минимум на 1–2 месяца вперед);

Перевязочные материалы и антисептики.

6. Теплые вещи и бытовой комфорт

Светлана обратила внимание на важную деталь, о которой часто забывают: бытовой текстиль и одежда.

Когда стиральная машина недоступна из-за отсутствия света или воды, стирка откладывается на неопределенный срок. Наличие достаточного количества сменного нижнего белья, носков, теплых худи и термобелья позволяет комфортно переждать период отключений, не переживая о бытовых мелочах.

Чек-лист подготовки к зиме от Светланы/Инфографика ИИ

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