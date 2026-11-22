Одна пара скобок может превратить положительный ответ в отрицательный

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Значение выражения 48 ÷ 4 × 3 − 2 × 5 равно 26. Слева от знака минус получается 36, справа – 10.

Почему в цепочке деления и умножения важно смотреть на порядок знаков, рассказывает "Телеграф". Знак минус отделяет две части выражения: каждую из них нужно вычислить до вычитания.

Как решить пример по шагам

Слева от знака минус стоят деление и умножение. У них одинаковый приоритет, поэтому в этой цепочке действия выполняют слева направо. Первым идёт деление: 48 ÷ 4 = 12. Тройка остаётся множителем, и следующий шаг – 12 × 3 = 36.

Справа нужно выполнить одно действие: 2 × 5 = 10. Только после этого можно вычесть 10 из 36. Полная запись решения выглядит так: 48 ÷ 4 × 3 − 2 × 5 = 12 × 3 − 2 × 5 = 36 − 10 = 26.

Откуда берётся ответ −6

Если начать с 4 × 3 = 12 и разделить 48 на полученное число, слева от минуса выйдет 4. Справа по-прежнему будет 10, поэтому результатом станет 4 − 10 = −6. Ошибка возникает в первом же действии: произведение 4 и 3 без скобок не образует общий делитель.

Ответ −6 был бы верным для выражения 48 ÷ (4 × 3) − 2 × 5. Здесь скобки прямо указывают, что 48 нужно разделить на произведение. А запись (48 ÷ 4) × 3 − 2 × 5 сохраняет исходный порядок: она лишь подчёркивает, что тройку умножают на результат деления.

Как сообщал "Телеграф", в арифметических примерах с небольшими числами результат зависит от последовательности действий. С этой математической головоломкой справляются не все.