Почему одна и та же вещь сильнее электризуется в отопительный сезон

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Если одежда уже липнет к телу, слегка увлажните ткань с изнанки или обработайте её антистатиком для одежды. Чтобы заряд меньше накапливался, не пересушивайте вещи и по возможности не надевайте друг на друга два слоя синтетики.

Как снять заряд с одежды и что изменить при стирке и сушке, рассказывает "Телеграф". Зимой ткань дольше удерживает заряд из-за сухого воздуха в отапливаемых помещениях.

Почему ткань липнет к телу

Статический заряд возникает, когда материалы соприкасаются и разделяются. При ходьбе ткань трётся о кожу или о соседний слой одежды, а когда вы снимаете свитер, его волокна соприкасаются с футболкой и волосами. Из-за накопившегося заряда подол может липнуть к колготкам, а при касании дверной ручки иногда чувствуется короткий укол: заряд уходит через металл.

Синтетические ткани, например полиэстер и нейлон, обычно удерживают заряд дольше, чем хлопок. Поэтому, если платье липнет только в сочетании с определёнными колготками, попробуйте заменить один из слоёв. Под свитер, который трётся о синтетическую футболку, можно надеть хлопковую.

Как убрать статику, если вещь уже на вас

Слегка смочите ладони водой и проведите ими по изнанке там, где вещь прилипает. Промачивать ткань не нужно. Этот способ выручит, если под рукой нет специальных средств, но после высыхания статика может вернуться. На ткани, на которой вода оставляет следы, этот приём лучше не использовать.

Если вещь электризуется регулярно, нанесите на изнанку антистатик для одежды. Следуйте инструкции на упаковке: у средства могут быть ограничения по типу ткани. Для платья или юбки достаточно обработать участок, который соприкасается с колготками.

У платья можно обработать только тот участок, который соприкасается с колготками. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как уменьшить электризацию после стирки

Если ярлык вещи допускает использование кондиционера для белья, добавьте его при стирке в рекомендованной дозировке. Он помогает уменьшить трение между волокнами. Для спортивной одежды, которая отводит влагу, и вещей с мембраной кондиционер лучше пропустить, если производитель не разрешает его применять.

При машинной сушке выбирайте режим по ярлыку и не оставляйте сухие вещи в барабане на дополнительный цикл. Если синтетическая вещь особенно сильно электризуется после сушильной машины, попробуйте сушить её на воздухе.

Если зимой в комнате сухо и электризуется сразу несколько вещей, поможет увлажнитель. Во влажном воздухе заряд рассеивается быстрее, поэтому ткань меньше липнет при движении.

Как сообщал "Телеграф", водоотталкивающий спрей, предназначенный для обуви, применили на одежде: вода скатывалась с ткани каплями в примере с обработкой ткани. Это помогает понять защиту одежды от влаги, но не доказывает, что спрей снимает статический заряд.