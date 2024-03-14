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Известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов: когда пройдет жеребьевка

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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На следующей стадии при жеребьевке не будет ограничений Новость обновлена 14 марта 2024, 06:40
На следующей стадии при жеребьевке не будет ограничений. Фото instagram.com/championsleague

Решающий матч турнира пройдет 1 июня

Уже известны все участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. 13 марта определились последние из них — ими стали мадридский "Атлетико" и дортмундская "Боруссия".

Жеребьевка следующей стадии самого престижного клубного турнира Европы состоится 15 марта. Она начнется в 13:00 по киевскому времени, передает "Телеграф".

Отметим, что на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов Украина представлена двумя футболистами. Туда пробились "Арсенал" Александра Зинченко и "Реал" Андрея Лунина".

На следующей стадии турнира сыграют три испанские команды, по два представителя от Германии и Англии, а также французский коллектив.

Кто вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

  • Арсенал
  • Манчестер Сити
  • Бавария
  • Боруссия Дортмунд
  • Реал Мадрид
  • Барселона
  • Атлетико
  • ПСЖ

При жеребьевке четвертьфинала не будет соблюдаться посев, а также не будут действовать какие-либо ограничения при формировании пар. Таким образом, там возможны очные противостояния между командами из одной страны.

Первые матчи 1/4 финала состоятся 9/10 апреля, а ответные матчи – 16/17 апреля. Решающая игра пройдет 1 июня в Лондоне на Уэмбли.

Ранее "Телеграф" писал о том, что вингер "Челси" Михаил Мудрик забил супергол в ворота "Ньюкасла".

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#Футбол #Жеребьевка #Лига Чемпионов