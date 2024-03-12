В стиле Флэша: Мудрик забил супергол в АПЛ (видео)

Украинец вышел на замену и отметился победным голом

В понедельник, 11 марта, "Челси" в рамках матча 28-го тура чемпионата Англии по футболу сезона 2023/24 принимал "Ньюкасл", а вингер лондонцев Михаил Мудрик забил важный гол. Накануне Синие уступили "Ливерпулю" в финале Кубка лиги.

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 3:2 в пользу "Челси". Об этом сообщает "Телеграф".

Мудрик появился на поле во втором тайме при счете 2:1 в пользу хозяев, заменив Рахима Стерлинга. Через 5 минут Михаил после передачи Конора Галлагера проник в чужую штрафную, обошел защитника, вратаря и пробил в пустые ворота. Украинец все сделал настолько быстро, что пресс-служба Синих сравнила его с супергероем Флэшем, который славится своей молниеносной скоростью.

В итоге поединок завершился со счетом 3:2, Синие добыли важные 3 очка. К слову, "Челси" (39 очков) занимает 11-е место в АПЛ, "Ньюкасл" (40 очков) — десятый.

Ранее сообщалось, что Мудрик оформил гол в ворота "Лидса" в Кубке Англии. До этого Михаил сделал ассист в игре против "Вулверхэмптона" в АПЛ.