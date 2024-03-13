"Боруссия" Д прошла ПСВ на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

Немецкий клуб идет дальше в главно еврокубке

В среду, 13 марта, "Боруссия" Д принимала ПСВ в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Первая встреча, проходившая в Эйндховене (Нидерланды), победителя не выявила — 1:1.

Поединок, который состоялся в Дортмунде на "BVB-Штадионе", завершился со счетом 2:0 в пользу дортмундцев. Об этом сообщает "Телеграф".

Хозяева с первых минут начали оказывать давление на ворота гостей, из-за чего те начали много ошибаться в обороне. Именно ошибка защитников ПСВ привела к взятию ворот. На 3-й минуте Джейдон Санчо после серии отскоков подхватил мяч вблизи чужой штрафной и точно пробил в угол ворот. Во втором тайме обе команды создали несколько моментов у ворот друг друга, но забивали только хозяева – на последних секундах отличился Марко Ройс.

Таким образом, по сумме 2 матчей именно немецкий клуб вышел в четвертьфинал ЛЧ. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 марта.

Полный видеообзор матча "Боруссия" Д — ПСВ будет доступен здесь в ближайшее время.

Напомним, накануне в четвертьфинал Лиги чемпионов пробились еще 6 команд. "Манчестер Сити" легко прошел "Копенгаген", "Реал" не без проблем добыл приемлемый результат против РБ "Лейпциг". Кроме того, ПСЖ выбил из турнира "Реал Сосьедад", а "Бавария" — "Лацио". Также "Барселона" расправилась над "Наполи", а "Арсенал" в серии пенальти переиграл "Порту".