Відомі всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів: коли пройде жеребкування

Вирішальний матч турніру пройде 1 червня

Вже відомі усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів. 13 березня визначилися останні з них — ними стали мадридський "Атлетіко" та дортмундська "Борусія".

Жеребкування наступної стадії найпрестижнішого клубного турніру Європи відбудеться 15 березня. Воно розпочнеться о 13:00 за київським часом, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, що на стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів Україна представлена двома футболістами. Туди пробилися "Арсенал" Олександра Зінченка та "Реал" Андрія Луніна.

На наступній стадії турніру зіграють три іспанські команди, по два представники від Німеччини та Англії, а також французький колектив.

Хто вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Арсенал

Манчестер сіті

Баварія

Боруссія Дортмунд

Реал Мадрид

Барселона

Атлетіко

ПСЖ

При жеребкуванні чвертьфіналу не буде дотримуватися посіву, а також не діятимуть жодні обмеження при формуванні пар. Таким чином, там можливі очні протистояння між командами однієї країни.

Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 9/10 квітня, а матчі-відповіді – 16/17 квітня. Вирішальна гра пройде 1 червня у Лондоні на Вемблі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вінгер "Челсі" Михайло Мудрик забив супергол у ворота "Ньюкасла".