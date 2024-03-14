"Атлетико" прошел "Интер" и вышел в четвертьфинал Лиге чемпионов (видео)

Игра завершилась в серии пенальти со счетом 2:1 (3:2) в пользу испанского клуба

В Мадриде завершился ответный матч 1/8 Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Атлетико" принимал миланский "Интер". Первая игра завершилась победой команды из Милана со счетом 1:0.

В ответном матче "Атлетико" также сумел обыграть соперника с минимальным счетом, а затем одолел и в серии пенальти — 2:1 (3:2), сообщает "Телеграф". Героем игры стал вратарь испанской команды Ян Облак.

В первом тайме команды недолго присматривались друг к другу, а "Атлетико" уже в начале создал несколько опасных моментов у ворот гостей. Тем не менее, "Интер" сдержал атакующий порыв хозяев поля, выровнял игру, а на 33-й минуте Федерико Димарко отличным ударом открыл счет — 0:1.

Гол Димарко

Казалось, судьба матча на этом может быть предрешена, но буквально в следующей атаке, через 2 минуты, Антуан Гризманн сравнял результат, не менее красиво ударив с разворота — 1:1.Более того, до конца первого тайма Гризманн имел еще пару моментов, чтобы вывести "Атлетико" вперед и сравнять счет по сумме двух матчей.

Гол Гризманна

После перерыва игра шла на встречных курсах, но в самом конце "Атлетико" предсказуемо пошел вперед и Депай стал главным егроем последних минут основного времени игры. Сначала он из убойной позиции попал в штангу, ано уже в следующей атаке забил гол — 2:1 и 2:2 по сумме двух матчей.

Гол Депая

В дополнительное время команды предсказуемо осторожничали, но даже в такой пассивной игре были моменты для взятия ворот. Тем не менее, все решилось в серии пенальти, где отлично проявил себя Ян Облак. Он отбил два удара с 11-метрового, а еще в одном пенальти мяч полетел выше ворот. Это был решающий пятый пенальти "Интера", который не реализовал Лаутаро. Победным же для "Атлетико" стал гол Корреа — 3:2 в сери пенальти и испанская команда вышла в четвертьфинал ЛЧ.

В другом матче дня немецкая "Боруссия" обыграла нидерландский ПСВ со счетом 2:0 и также вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.