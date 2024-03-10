"Из-за обстрелов": из Украины сбежал нигерийский футболист (видео)

Украинский клуб возлагал большие надежды на легионера

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук после матча 20-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24 с "Ворсклой" (0:1) сообщил о побеге нигерийского футболиста Джека Ипалибо.

Соответствующий комментарий тренера приводит пресс-служба Моряков на YouTube. Григорчук считает, что причиной отъезда футболиста является постоянные атаки Одессы со стороны РФ.

– Есть еще новичок Ипалибо. Мы его еще не видели, его не было в заявке.

– К сожалению, мы его, скорее всего, уже и не увидим. Он просто, не знаю, какое слово подобрать, собрался – и уехал.

– Из-за обстрелов?

– Думаю, что это, наверное, причина. Причем, мы с ним проговорили где-то около часа день назад. А на следующий день мне просто сказали, что его в команде уже нет. Он уже в поезде – и куда-то уехал. Мы на него очень рассчитывали.

Добавим, "Черноморец" подписал Ипалибо 23 февраля 2024 года. Игрок пришел в стан одесситов свободным агентом и отыграл всего 2 матча в УПЛ.

Напомним, в игре против "Ворсклы" Моряки пропустили курьезный гол.

Ранее сообщалось, что форвард донецкого "Шахтера" и молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник отказался возвращаться в стан Горняков и даже нашел себе новый клуб в Польше. Дончане будут судиться с футболистом.