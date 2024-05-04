Довбик забил "Барселоне" и сделал "Реал" чемпионом Испании (видео)

Украинец проводит блестящий сезон в Испании

В субботу, 4 мая, "Жирона" в рамках матча 34-го тура чемпионата Испании по футболу сезона 2023/24 принимала "Барселону". Накануне Сине-гранатовые проиграли "Реалу" в последнем Эль-Класико сезона.

Встреча, проходившая в Жироне на стадионе "Монтиливи", завершилась со счетом 4:2 в пользу местной команды. Об этом сообщает "Телеграф".

"Барселона" дважды вела в счете, однако хозяева не просто отыгрались, но и добыли волевую победу. За "Жирону" голом и ассистом в этой игре отметился нападающий сборной Украины Артем Довбик. На 4-й минуте поединка Довбик головой замкнул навес партнера, а на 65-й минуте украинец отдал результативную передачу на Порту.

Полный видеообзор матча "Жирона" — "Барселона" будет доступен здесь позднее.

Эта победа позволила "Жироне" опередить Барсу в борьбе за "серебро" Ла Лиги, а "Реал" стал недосягаемым для конкурентов и досрочно завоевал "золото" чемпионата Испании. К слову, команда Довбика гарантировала себе участие в Лиге чемпионов 2024/25.

Ранее сообщалось, что в прошлом туре испанского первенства Довбик забил гол в ворота "Лас-Пальмаса". Накануне в сети разгорелся скандал вокруг трансфера Довбика в "Жирону".