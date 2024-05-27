Довбик выиграл трофей Пичичи (видео)

Украинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик стал обладателем трофея Пичичи (приз лучшему бомбардиру Ла Лиги) по итогам чемпионата Испании по футболу сезона 2023/2024. Украинец сделал хет-трик в последней игре против "Гранады" (7:0), обеспечив себе победу в бомбардирской гонке.

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски не сумел догнать украинца по голам в последнем матче первенства против "Севильи" (2:1). Таким образом, Артем завоевал престижный индивидуальный трофей, отличившись 24 раза в первенстве. Об этом сообщает "Телеграф".

Главный конкурент украинца из "Вильярреала" Александер Сорлот (23 гола) травмировался в первом тайме игры против "Осасуны" (1:1), а Джуд Беллингем (19) из "Реала" и Левандовски (19) не сумели догнать украинца по голам в последнем туре.

Довбик стал первым украинцем, который выиграл трофей Пичичи. Кроме того, он повторил достижение Андрея Шевченко по количеству голов в топ-5 лигах (24).

Лучшие моменты Довбика в сезоне 2023/24

Напомним, Довбик перешел в "Жирону" в августе 2023 года. Трансфер украинца оказался весьма скандальным.