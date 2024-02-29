В Жирону к Довбику и Цыганкову может отправиться еще один игрок сборной Украины: известно имя

Сейчас "Жирона" идет на втором месте турнирной таблицы

Испанскую "Жирону", которая стала самой громкой сенсацией в чемпионате Испании в этом сезоне, может пополнить еще один игрок сборной Украины. К уже играющим там Артему Довбику и Виктору Цыганкову может отправиться защитник "Динамо" Александр Тымчик.

Об этом пишет Футбол 24. По данным издания, тренерский штаб "Жироны" видит в игроке сборной Украины замену для Яна Коуту, который в конце сезона уйдет из команды.

Источники издания сообщили, что тренера "Жироны" давно следят за Тымчиком. В частности, он нравится главному тренеру команду Мичелу. Еще один значимый плюс — доступная цена на футболиста. За него планируют заплатить не более 3-4 миллионов евро.

Александр играет на правом фланге обороны и у него есть опыт выступлений с Цыганковым. По данным издания, переход молодого таланта мог состояться еще этой зимой, однако украинец получил травму и "Жирона" не хотела рисковать.

Тымчик играет за первую команду "Динамо" уже четвертый год. За это время он провел 66 матчей, забив четыре гола и отдав четыре результативных передачи. В составе сборной Украины он провел 15 матчей, забил один гол и четыре раза ассистировал партнерам.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Довбик заинтересовал один из сильнейших клубов Англии.