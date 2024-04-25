Щемящее фото мальчика в бронежилете в Харькове взволновало украинцев: появились интересные подробности (фото)

Мальчик ждал свой заказ в KFC

Постоянные вражеские обстрелы Харькова заставляют горожан выживать в сложных условиях. Доказательством этого может служить и фото мальчика, который в каске и бронежилете ожидает свой заказ в заведении общественного питания.

Снимок опубликовал пользователь Facebook Сергей Бонарь. Он подчеркнул, что это фото должен увидеть каждый.

"Это фото нужно, чтобы весь мир увидел! Харьков: ребенок в бронежилете и каске ждет заказ в KFC", — говорится в сообщении.

В комментариях люди отметили, что ребенок не просто так одет в военную экипировку. И постоянные обстрелы города здесь играют не первоочередную роль. Отмечается, что мальчик в центре города собирает средства на ремонт автомобилей для военных.

Пользователи также посоветовали автору поста не нагнетать настроения таким образом.

Однако некоторые подписчики также обратили внимание на зеленый скотч на каске, отметив, что так делали еще в начале полномасштабного вторжения, то есть этому "образу" более 2 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Нацгвардии рассказал о планах россиян и оценил угрозы для Киева, Харькова и Запорожья.