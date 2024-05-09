В Киеве может исчезнуть свет: в "Укрэнерго" назвали причину

Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию

В четверг, 9 мая, будут возможны применения аварийных отключений по всей Украине, в частности, и в Киеве. Электроснабжение может отсутствовать с 18:00 до 00:00.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Значительный дефицит наблюдается в течение почти всех суток.

"Сегодня вечером, с 18:00 до 24:00, будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Но если потребление продолжит расти, возможно применение аварийных отключений, которое коснется и бытовых потребителей", — отмечают в компании.

В "Укрэнерго" призывают потреблять электроэнергию экономно. Также называют причину.

"В энергосистеме в течение почти всех суток, за исключением дневных часов, имеется значительный дефицит электроэнергии. Причина — масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки. Днем объем дефицита электроэнергии уменьшается благодаря активной работе электростанций на ВИЭ. В другие часы недостаток электроэнергии является значительным", — объясняет компания.

Напоминаем, для улучшения работы энергосистемы рекомендуется использовать энергоемкие приборы не в пиковые часы нагрузки, которые приходятся на 18:00-00:00, а ночью или утром.

Ранее "Телеграф" писал, что в ближайшие дни в Киеве ожидаются магнитные бури. Метеозависимые люди могут почувствовать некоторые симптомы.