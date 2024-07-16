Аварийные отключения отменены, но есть нюанс: как будут действовать графики в Харькове 16 июля

В городе действует 12 периодов отключения, каждый по 3 часа

В Харьковской области отменены аварийные отключения, которые возникли из-за повреждения энергообъектов вследствие вражеских атак. В регионе действуют почасовые отключения.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Там добавили, что завтра в целом будут применять сразу несколько очередей отключений одновременно.

"С 00:00 до 2:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В другие часы будут задействованы три очереди", — отметили в ведомстве.

В городе будут действовать 12 периодов отключения. Каждый период длиться по 3 часа.

Первый период отключения

Второй период отключения

Третий период отключения

Четвертый период отключения

Пятый период отключения

Шестой период отключения

Седьмой период отключения

Восьмой период отключения

Девятый период отключения

Десятый период отключения

Одинадцатый период отключения

Что значит каждая зона

Напомним, во вторник, 16 июля, по всей Украине будут применять ограничения потребления электроэнергии в течение всех суток. Одновременно будут отключать свет у четырех очередей потребителей.

В Киеве, Киевской области, на Одесщине, Донетчине и Днепропетровщине существует высокая вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток. Особый дефицит прогнозируется с 00:00 до 02:00, а также с 16:00 до 24:00.

Отметим, что Госэнергонадзор планирует проверить применение распределения графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях. Уже известен ряд областей, к которым будет пристальное внимание в ходе проверки.