Аварийные отключения отменены, но есть нюанс: как будут действовать графики в Харькове 16 июля
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В городе действует 12 периодов отключения, каждый по 3 часа
В Харьковской области отменены аварийные отключения, которые возникли из-за повреждения энергообъектов вследствие вражеских атак. В регионе действуют почасовые отключения.
Об этом сообщает "Укрэнерго". Там добавили, что завтра в целом будут применять сразу несколько очередей отключений одновременно.
"С 00:00 до 2:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В другие часы будут задействованы три очереди", — отметили в ведомстве.
В городе будут действовать 12 периодов отключения. Каждый период длиться по 3 часа.
Напомним, во вторник, 16 июля, по всей Украине будут применять ограничения потребления электроэнергии в течение всех суток. Одновременно будут отключать свет у четырех очередей потребителей.
В Киеве, Киевской области, на Одесщине, Донетчине и Днепропетровщине существует высокая вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток. Особый дефицит прогнозируется с 00:00 до 02:00, а также с 16:00 до 24:00.
Отметим, что Госэнергонадзор планирует проверить применение распределения графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях. Уже известен ряд областей, к которым будет пристальное внимание в ходе проверки.