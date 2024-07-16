Укр

Аварийные отключения отменены, но есть нюанс: как будут действовать графики в Харькове 16 июля

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Отключение электричества Новость обновлена 16 июля 2024, 10:09
Отключение электричества

В городе действует 12 периодов отключения, каждый по 3 часа

В Харьковской области отменены аварийные отключения, которые возникли из-за повреждения энергообъектов вследствие вражеских атак. В регионе действуют почасовые отключения.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Там добавили, что завтра в целом будут применять сразу несколько очередей отключений одновременно.

"С 00:00 до 2:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В другие часы будут задействованы три очереди", — отметили в ведомстве.

В городе будут действовать 12 периодов отключения. Каждый период длиться по 3 часа.

kharkiv.energy-ua.info
Первый период отключения
kharkiv.energy-ua.info
Второй период отключения
kharkiv.energy-ua.info
Третий период отключения
kharkiv.energy-ua.info
Четвертый период отключения
kharkiv.energy-ua.info
Пятый период отключения
kharkiv.energy-ua.info
Шестой период отключения
kharkiv.energy-ua.info
Седьмой период отключения
kharkiv.energy-ua.info
Восьмой период отключения
kharkiv.energy-ua.info
Девятый период отключения
kharkiv.energy-ua.info
Десятый период отключения
kharkiv.energy-ua.info
Одинадцатый период отключения
kharkiv.energy-ua.info
Что значит каждая зона

Напомним, во вторник, 16 июля, по всей Украине будут применять ограничения потребления электроэнергии в течение всех суток. Одновременно будут отключать свет у четырех очередей потребителей.

В Киеве, Киевской области, на Одесщине, Донетчине и Днепропетровщине существует высокая вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток. Особый дефицит прогнозируется с 00:00 до 02:00, а также с 16:00 до 24:00.

Отметим, что Госэнергонадзор планирует проверить применение распределения графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях. Уже известен ряд областей, к которым будет пристальное внимание в ходе проверки.

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#Харьков #Свет #Отключение