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Аварійні відключення скасовано, але є нюанс: як діятимуть графіки у Харкові 16 липня

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Вимкнення електрики Новина оновлена 16 липня 2024, 10:09
Вимкнення електрики

У місті діє 12 періодів відключення, кожний по 3 години

У Харківській області скасовано аварійні відключення, які виникли через пошкодження енергооб’єктів внаслідок ворожих атак. У регіоні діють погодинні відключення.

Про це повідомляє "Укренерго". Там додали, що завтра загалом застосовуватимуть одразу кілька черг відключень одночасно.

"З 00:00 до 2:00 та з 16:00 до 24:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги", — зазначили у відомстві.

У місті діятимуть 12 періодів відключення. Кожен період триватиме по 3 години.

kharkiv.energy-ua.info
Перший період відключення
kharkiv.energy-ua.info
Другий період відключення
kharkiv.energy-ua.info
Третій період відключення
kharkiv.energy-ua.info
Четвертий період відключення
kharkiv.energy-ua.info
П’ятий період відключення
kharkiv.energy-ua.info
Шостий період відключення
kharkiv.energy-ua.info
Сьомий період відключення
kharkiv.energy-ua.info
Восьмий період відключення
kharkiv.energy-ua.info
Дев’ятий період відключення
kharkiv.energy-ua.info
Десятий період відключення
kharkiv.energy-ua.info
Одинадцятий період відключення
kharkiv.energy-ua.info
Що означає кожна зона

Нагадаємо, у вівторок, 16 липня, по всій Україні застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії протягом усієї доби. Одночасно відключатимуть світло у чотирьох черг споживачів.

У Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень протягом доби. Особливий дефіцит прогнозується з 00:00 до 2:00, а також з 16:00 до 24:00.

Зазначимо, що Держенергонагляд планує перевірити застосування розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Вже відома низка областей, до яких буде пильна увага під час перевірки.

Теги:
#Харків #Світло #Відключення