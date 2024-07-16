Аварійні відключення скасовано, але є нюанс: як діятимуть графіки у Харкові 16 липня

У місті діє 12 періодів відключення, кожний по 3 години

У Харківській області скасовано аварійні відключення, які виникли через пошкодження енергооб’єктів внаслідок ворожих атак. У регіоні діють погодинні відключення.

Про це повідомляє "Укренерго". Там додали, що завтра загалом застосовуватимуть одразу кілька черг відключень одночасно.

"З 00:00 до 2:00 та з 16:00 до 24:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги", — зазначили у відомстві.

У місті діятимуть 12 періодів відключення. Кожен період триватиме по 3 години.

Перший період відключення

Другий період відключення

Третій період відключення

Четвертий період відключення

П’ятий період відключення

Шостий період відключення

Сьомий період відключення

Восьмий період відключення

Дев’ятий період відключення

Десятий період відключення

Одинадцятий період відключення

Що означає кожна зона

Нагадаємо, у вівторок, 16 липня, по всій Україні застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії протягом усієї доби. Одночасно відключатимуть світло у чотирьох черг споживачів.

У Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень протягом доби. Особливий дефіцит прогнозується з 00:00 до 2:00, а також з 16:00 до 24:00.

Зазначимо, що Держенергонагляд планує перевірити застосування розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Вже відома низка областей, до яких буде пильна увага під час перевірки.