Аварійні відключення скасовано, але є нюанс: як діятимуть графіки у Харкові 16 липня
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У місті діє 12 періодів відключення, кожний по 3 години
У Харківській області скасовано аварійні відключення, які виникли через пошкодження енергооб’єктів внаслідок ворожих атак. У регіоні діють погодинні відключення.
Про це повідомляє "Укренерго". Там додали, що завтра загалом застосовуватимуть одразу кілька черг відключень одночасно.
"З 00:00 до 2:00 та з 16:00 до 24:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги", — зазначили у відомстві.
У місті діятимуть 12 періодів відключення. Кожен період триватиме по 3 години.
Нагадаємо, у вівторок, 16 липня, по всій Україні застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії протягом усієї доби. Одночасно відключатимуть світло у чотирьох черг споживачів.
У Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині існує висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень протягом доби. Особливий дефіцит прогнозується з 00:00 до 2:00, а також з 16:00 до 24:00.
Зазначимо, що Держенергонагляд планує перевірити застосування розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Вже відома низка областей, до яких буде пильна увага під час перевірки.