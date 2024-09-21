В Харькове снесли памятники легендарным персонажам "12 стульев" (фото)

Официальный комментарий местных властей отсутствует

В Харькове демонтировали три скульптуры, посвящённых героям известного романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев". По предварительным данным, такое решение было принято в рамках деколонизации.

Где сейчас находятся изваяния — неизвестно. Об этом сообщается в Telegram-канале "Деколонизация Украины".

Известно, что с улицы Ярослава Мудрого в центре Харькова исчез монумент, который был посвящен героям романа "12 стульев". Три скульптуры изображали троих ключевых героев произведения — Остапа Бендера, Кису Воробьянинова и Эллочку Щукину.

Данные скульптуры были установлены с 2003 по 2006 год возле входа в кафе "Рио". Автором изваяний Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова стал Эльданиз Гурбанов. Элочку-людоедку же сделал скульптор Катиб Мамедов.

Харьковские городские власти официально никак не прокомментировали данное решение, однако предположительно демонтаж был произведен в рамках деколонизации.

Где сейчас находятся скульптуры — неизвестно.

Напомним, что роман "12 стульев" был написан в 1927 году советскими журналистами и писателями Ильей Ильфом и Евгением Петровым, которые родились в Одессе.

В основе сюжета — поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев мадам Петуховой, однако история, изложенная в произведении, не ограничена рамками приключенческого жанра: в ней, по мнению исследователей, дан "глобальный образ эпохи".

Ильф и Петров

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