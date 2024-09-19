"Дружбы" больше нет. Рада переименовала более трехсот населенных пунктов: перечень

Однако переименовать все запланированные населённые пункты не удалось

Верховная Рада Украины поддержала постановление о переименовании 328 населённых пунктов в рамках процесса декоммунизации. Это решение является частью масштабного проекта по очищению топонимии страны от названий, связанных с советским прошлым и российской имперской политикой.

За принятие постановления в общей сложности проголосовал 281 народный депутат. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграмме.

Детали постановления

Проект постановления 3939-ІХ направлен на приведение названий географических объектов в соответствие с требованиями закона "Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". Согласно документу, переименованию подлежат:

7 районов;

15 городов;

56 поселков;

263 села.

Следует отметить, что первоначальный вариант постановления содержал больший список населенных пунктов. Однако в среду, 18 сентября, Рада провалила голосование, а уже в четверг, 19 сентября, перед повторным голосованием из документа были изъяты некоторые города, в частности, Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково и Первомайск.

Примеры переименований

Постановление предусматривает ряд изменений в названиях городов разных областей Украины:

Одесская область: Южное предлагается переименовать в Порт-Анненталь.

Днепропетровская область: Новомосковск стал Самаром, Павлоград должен стать Матвеевом, Синельниково — Роднополье, а Первомайск — Шахтерским.

Луганская область: Первомайск предлагали переименовать в Сокологорск, Молодогвардейск — в Атамановку, а Северодонецк — в Северодонецк.

Львовская область: Червоноград получил название Шептицкий.

Николаевская область: Южноукраинск станет Гардом, а Первомайск — Ольвиополем.

Харьковская область: Красноград переименовали в Берестин, а Первомайский — в Златополь.

Черкасская область: город Ватутино превратился в Багачево.

Справка. Процесс декоммунизации в Украине начался в 2015 году с принятием соответствующего закона. С этого времени были переименованы сотни населенных пунктов, улиц и других географических объектов по всей стране. Нынешнее постановление есть продолжение этой важной работы.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о скандале с переименованием улиц Кривого Рога. Мэр Вилкул высказался против – он не понимает, как и зачем это делать сейчас.