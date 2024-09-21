У Харкові знесли пам’ятники легендарним персонажам "12 стільців" (фото)

Міська влада офіційно не коментує це рішення

У Харкові демонтували три скульптури, присвячені героям відомого роману Ільфа та Петрова "Дванадцять стільців". За попередніми даними, таке рішення було ухвалено в рамках деколонізації.

Де зараз знаходяться статуї — невідомо. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Деколонізація України".

Відомо, що з вулиці Ярослава Мудрого в центрі Харкова зник монумент, присвячений героям роману "12 стільців". Три скульптури зображували трьох ключових героїв твору — Остапа Бендера, Кісу Вороб’янінова та Еллочку Щукіну.

Ці скульптури були встановлені з 2003 по 2006 рік біля входу в кафе "Ріо". Автором статуй Остапа Бендера та Кіси Вороб’янінова став Ельданіз Гурбанов. Елочку-людожерку зробив скульптор Катіб Мамедов.

Харківська міська влада офіційно не прокоментувала це рішення, проте, ймовірно, демонтаж був проведений в рамках деколонізації.

Де зараз знаходяться скульптури – невідомо.

Нагадаємо, що роман "12 стільців" був написаний 1927 року радянськими журналістами та письменниками Іллею Ільфом та Євгеном Петровим, які народилися в Одесі.

В основі сюжету — пошуки діамантів, захованих в одному з дванадцяти стільців мадам Пєтухової, проте історія, викладена у творі, не обмежена рамками пригодницького жанру: у ній, на думку дослідників, подано "глобальний образ епохи".

Ільф та Петров

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві було демонтовано пам’ятник радянському воєначальнику. Цікаво, що постамент мали знести ще 2016 року, проте роботи постійно відкладалися.