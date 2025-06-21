Ни крот, ни мышь: в поле заметили загадочное животное, которое мало кто видел на поверхности (видео)

Визуально – как рукав шубы, на самом деле – полезное дикое животное, которое может съесть весь огород

В Красной книге Украины немало видов растений и животных. Есть и там достаточно уникальные – таких не увидеть почти нигде, кроме Украины. Некоторые из них известные огородные вредители. Такого сняли на видео украинские агрономы. Обычно слепыш прячется в земле, где ест овощи и корни. На поверхности его узнает не каждый.

Украинский агроном SOKOLOV показал видео, где слепыш бежит по полю. Животному внимание не пришлось по душе, он даже немного рычал.

Слепыш или "зинське щеня" может вырасти до 35 сантиметров в длину. Имеет неразвитые глаза, скрытые под кожной складкой. Именно поэтому и возникло название — считалось, что животное слепое или имеет только зрачки (зиныци). Живут они от Прикарпатья до Южного Урала, преимущественно в степи или лесостепи. Слепыши полезны для степи — именно на их ходах и норах растет ковыль, они тоже хорошо рыхлят землю. В Украине зафиксированы четыре вида слепышей, один из которых живет в нижнеднепровских песках — этот вид мог полностью исчезнуть после подрыва Каховской ГЭС. Слепыш — дикое животное, так что его не стоит трогать просто так.

Обычный слепыш живет на Левобережье Украины

Необычный вид слепыша, которого большинство представляло похожим на крота, сразу вызвал волну шуток. Его называли земляной торпедой, секретным оружием Украины или рукавом маминой шубы. Нашлись и те, кто предлагал уничтожать животное как вредителя, но этого делать нельзя — он занесен в Красную книгу, да и жестокость не выход — лучше вывезти в степь.

Пользователи шутили, сравнивая слепыша

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дикие животные все чаще заходят в большие города. Так, в Киеве увидели лося.