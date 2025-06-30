Не трогайте сами и предупредите детей. В Днепре заметили опасное ядовитое животное (фото и видео)

Что известно об ядовитом "охотнике", который был найден в Днепре

В Днепре в очередной раз замечают диких животных, которые вплотную приближаются к людям. И если потенциально переносящие бешенство лис заметить легче, то незваный гость паук-волк в траве может стать очень неприятным сюрпризом. Его заметили в Днепре возле одной из школ, хотя обычно они держатся подальше от людей.

Снять на видео опасного паука удалось корреспонденту "Телеграфа". Такие пауки живут почти по всему миру, а в человеческие дома могут заходить осенью или зимой в поисках тепла. Особенность — их тело мохнатое, у него два больших глаза, другие шесть — маленькие, зрение — лучше, чем у его родственников. Но главное — такой паук-волк охотится на убегающих жуков, кузнечиков и других насекомых, а не с помощью паутины. Живёт в норах.

Такой паук может испугать – его тело может быть до 3,5 см в длину. Но они еще могут кусаться. Укус паука-волка не смертелен, но может быть неприятным: вызывает отек, зуд и слабую боль. Обычно кусает только в ответ на провокацию или когда самцов раздражают в период спаривания.

Паук-волк прячется в норе

Паук-волк обычно не атакует людей

Увидев такого паука дома, его можно накрыть банкой, снизу подсунуть лист бумаги и вынести на улицу. Если увидели в дикой природе – лучше не трогать. Также в норах может жить южнорусский тарантул.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Тернополе заметили мигранта из Европы — мокричный паук изучал территорию. Пауки изменяют локацию обитания из-за климатических изменений.