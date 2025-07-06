Опасные дикие животные продолжают гулять по Днепру. Будьте осторожны, когда их увидите (фото)

Ее можно спутать с собакой

Жители Днепра стали свидетелями необычной встречи. На городской набережной появилась лиса, которая не боялась людей и даже смотрела прямо в камеру.

Фото рыжей гости быстро разошлись социальными сетями. Их опубликовали в местном телеграм-канале.

Как выглядела лисица

На первый взгляд лисичка производит впечатление худой и истощенной, однако эксперты объясняют, что это вполне естественное состояние для теплого времени года. В летние месяцы лисы сбрасывают зимний густой мех, который больше не нужен для защиты от холода.

Лиса в Днепре

В этот период их шерсть выглядит значительно реже, неравномерной, а иногда даже облезлой — особенно заметно это на боках, спине и хвосте.

Летний период для лис – это время интенсивного движения: охота, уход за потомством, освоение территории. Все эти факторы влияют на их внешний вид.

Реакция горожан

Появление лисы в центре города вызвало разные реакции среди днепрян. Кто-то увлекался редкой встречей с диким зверем, другие выражали обеспокоенность состоянием животного.

Однако большинство понимает, что это явление имеет более глубокие причины, чем просто случайная прогулка по лесному обитателю по городу.

Последствия войны для дикой природы

Появление диких животных в человеческих поселениях стало прямым следствием полномасштабной войны, которая продолжается в Украине. Дикие животные, так же как и люди, боятся взрывов, обстрелов и других военных действий. Это заставляет их искать более безопасные места, часто приводя к границам человеческих поселений.

Лисы, как и многие другие виды дикой фауны, вынуждены адаптироваться к новым условиям существования, когда их естественные места обитания становятся опасными из-за военных действий. Города, несмотря на все свои особенности, порой оказываются спокойнее лесов и полей, где раздаются взрывы и ведутся боевые действия.

Следует отметить, что это не первый случай встречи с лисой в Днепре. В конце июня в этом городе заметили две лисы. "Телеграф" об этом рассказывал подробнее.