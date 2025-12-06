Аварийные отключения в Харькове введены по-новому: что нужно знать

Энергетики работают над стабилизацией, графики временно бездействуют

Из-за российской атаки по инфраструктуре часть Украины с аварийными отключениями. Не исключение и Харьковщина, однако в областном центре они проходят по-другому, чем обычно.

Что нужно знать:

В Харькове ввели порайонные отключения электроэнергии

Отключения могут длиться несколько часов

Еще три области – с экстренными отключениями

Как сообщили в горсовете, аварийные отключения введены в некоторых районах города со стороны "Укрэнерго" и "Харьковоблэнерго". При этом, в каких районах не указано.

"По имеющейся информации, это делается для стабилизации энергосистемы Украины. Энергетики работают над скорейшим возвратом электроэнергии", — говорится в сообщении горсовета. Отмечено, что продолжаться они могут несколько часов, при этом звонить по общегородскому номеру 1562 не стоит, говорится в сообщении, ведь не городские предприятия и подразделения отвечают за подачу электроэнергии.

Также графики по состоянию на 13:30 6 декабря временно не действуют в Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия ударом по Украине уничтожила вокзал в Фастове. Пожары также бушевали в Луцке и Днепре – целили в инфраструктуру.