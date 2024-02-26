"Токсичный" менеджер под рукой у Чернышова: чем отличился коммерческий директор "Укргаздобычи" Максим Горбатюк

Максим Горбатюк успел угодить в ряд скандалов

В то время как в кулуарах фамилия главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева нередко звучит в качестве возможного кандидата на пост премьер-министра, его подчиненные похоже поставили перед собой цель нажиться на своих постах. Вряд ли это будет хорошо говорить о возможно будущем главе правительства страны, если окажется, что под его руководством трудятся очень одиозные управленцы.

Один из таких "токсичных" персонажей – нынешний коммерческий директор компании "Укргаздобыча" Максим Горбатюк. Свой карьерный путь этот чиновник начинал 15 лет назад в роли директора ряда фирм, но закончилось это для них не лучшим образом.

Банкротство, скандал и уклонение от налогов – коммерческое прошлое Максима Горбатюка

Впервые в публичном информационном пространстве фамилия Максима Романовича Горбатюка "всплывает" в 2008-м году — тогда он как директор кредитного союза "Володар" дает советы как правильно брать ипотечный кредит, чтобы не переплатить на разных комиссиях. Но, как оказалось, деловая репутация самой фирмы далеко небезупречна.

Так, в 2014-м году фирма фигурировала в уголовном производстве о возможном выводе денег через кредитный союз из банка "Терра". По версии следствия, через "Володар" прошли порядка 20 млн грн из признанного в том же году банкротом банка. Все эти деньги уже руководство "Володара" выдало в кредит 5 членам самого союза. При этом главой наблюдательного совета союза и банка "Терра" было одно и то же лицо, что по мнению правоохранителей и помогло вывести из банковского учреждения в кредитный союз 20 миллионов гривен.

Кстати сам "Террабанк" считался неформальной собственностью одиозного экс-ректора Национального авиационного университета Украины Максима Луцкого.

Но это уголовное производство далеко не единственное в списке претензий к КС "Володар". К примеру, как писали "НашиГроши", в 2018-м году союз оказался замешан в странную историю с покупкой за 2 миллиона гривен нежилого помещения в столице. Хотя покупатель купил его официально на государственном аукционе, уже через день права собственности на него были переоформлены частным нотариусом как раз на КС "Володар". Последний якобы получил на него права собственности в счет долга ЧП "Дары природы".

Эта история, по данным аналитического сервиса YouControl, получила продолжение в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении положением лицом, призванным оказывать публичные услуги.

И это далеко не единственные претензии к кредитному союзу "Володар", за которым числятся десятки судебных документов по разным уголовным делам.

Впрочем, не "Володарем" единым — будучи директором в ООО "Кредо-трейд" Максим Горбатюк также выступал ее совладельцем. Фирма была зарегистрирована в 2001-м году, однако спустя 10 лет была признана банкротом. И причина ее банкротства весьма пикантна.

В 2010-м году налоговая инспекция насчитала "Кредо-трейду" 24,7 млн грн налогового долга, причем представители компании всячески прятались от налоговиков. В конце концов, компания через суд была признана банкротом, и получила арбитражного управляющего. Таким "ярким" было начало пути Максима Горбатюка, но что теперь?

Максим Горбатюк, коммерческий директор ПАО "Укргаздобыча"

Доход в 48 раз ниже расходов – как управлять сетью АЗС, чтобы она была убыточной

Точно неизвестно, когда Максим Горбатюк оказался в структурах НАК "Нафтогаз Украины", но уже понятен результат его деятельности.

В 2023 году глава НАКа Алексей Чернышев в 2023-м в интервью Forbes-Украина уверенно заявил, что компания начала зарабатывать на переданной в оперативное управление сети АЗС Glusco. Вероятно, он верил отчетам ООО "Нафтогаз Ойл трейдинг". Именно последняя, отвечая за розничный топливный бизнес госмонополиста, собственно и управляла автозаправочными комплексами Glusco.

Вероятно, глава НАК "Нафтогаз" не был бы так уверен в том, что они зарабатывают на сетях АЗС, если бы знал, что заместителем ООО "Нафтогаз Ойл трейдинг" трудится все тот же Максим Горбатюк. Именно эта фирма отвечала в НАКе за оптовую и розничную торговлю светлыми нефтепродуктами, производимыми "Нафтогазом". Она же управляет конфискованной у Медведчука и переданной НАКу сетью Glusco.

Насколько "успешным" было это управление говорит результат работы Glusco — в августе 2023 года стало известно, что расходы на ее управление оказались в 12 раз выше доходов – 25 и 2 млн грн соответственно.

Казалось бы, кто-то должен ответить за такое настоящее финансовое фиаско и "кандидатов" могло быть двое – директор ООО "Нафтогаз Ойл трейдинг" или его зам, Максим Горбатюк. По нашим сведениям именно Горбатюк, как первый зам и курировал направление сети Glusco. Именно он по сути подставил Чернышова, который был уверен в успешном управлении заправками Медведчука.

В августе 2023 года Агентство по розыску и управлению конфискованными активами вынесло разгромный вердикт по итогам годового управления сетью АЗС, в частности, из 68 управляемых АЗС, ООО "Нафтогаз Ойл трейдинг" отчиталось лишь по 27. Причем все доходы управляющая компания получала якобы только от сдачи в аренду недвижимости на заправках, а топливо вообще не продавало.

Итог такого "хозяйствования" — за более чем год управления госбюджет получил от активов Glusco чуть больше 1,5 млн грн.

Сеть АЗС Glusco была конфискована у Медведчука и передана НАКу

Впрочем, нельзя сказать, чтобы за такое "хозяйствование" ООО "Нафтогаз Ойл трейдинг" не был наказан. Как пишет издание "группа 41", Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию на "целых" 900 тысяч гривен – по 50 тысяч за каждую АЗС, управление которой ООО не согласовал с Комитетом.

Но настоящим издевательством этот штраф выглядит на фоне тех 240 млн грн, которые ООО "Нафтогаз Ойл трейдинг", и владеющий им НАК "Нафтогаз", вложил в Glusco. При этом в виде дохода "Нафтогаз Ойл трейдинг" вернул лишь 5 миллионов гривен, или в 48 раз меньше чем вложил.

Кто был наказан за такое разбазаривание по сути государственных средств? Вопрос остается без ответа.

А что делал, вероятно, главный виновник такого "достижения" Максим Горбатюк? Еще в июне он осваивал кресло коммерческого директора уже не топливного, а газового подразделения НАК "Нафтогаз" — компании "Укргаздобыча", и делал это весьма успешно, но по-своему.

Директор по коммерческим вопросам "Укргаздобычи" – газа нет, но есть деньги

Не так давно украинский топливный рынок лихорадило из-за забастовок на украино-польской границе, вследствие чего на АЗС не хватало газа, а его цена к декабрю взлетела до 36 гривен. Хотя сейчас сиутация улучшилась и цены упали, мало кто знает, что свою лепту в это подорожание внес именно Максим Горбатюк.

Так, еще в сентябре "Укргаздобыча" остановила сразу две установки по углубленному удалению пропан-бутана – Яблуновскую и Солоховскую. Этот газ используется как топливо и такие действий "Укргаздобычи" привело к его дефициту на рынке, росту цены и выгоде импортеров автогаза. Стоит отметить, что по плану эти установки действительно следует ставить на паузу, но в декабре и на 5 суток, а не в сентябре на 15 дней. И уж точно не обе сразу.

Как пишет издание Bastion.tv остановка стала следствием отсутствия у врио гендиректора "Укргаздобычи" Олега Толмачева и главного инженера предприятия Сергея Лагно профильного образования.

"Пользуясь непрофессионализмом главного инженера (Сергей Лагно) и и.о. генерального директора (Олег Толмачев), Максим Горбатюк (директор по коммерческим вопросам, отвечающий за реализацию) подыграл импортерам сжиженного газа и рынок в течение сентября октября (остановка двух УПГ) недополучил сжиженный газ в объеме 3200-6000 тонн", — утверждает Bastion.tv.

Как выходец из ООО "Нафтогаз Ойл трейдинг" нынешний коммерческий директор "Укргаздобыча" настоящий профессионал в том, что касается торговли топливом, пусть даже и автогазом.

Тем не менее, как профи он понимал, что работа установок по удалению пропан-бутана не только улучшит качество природного газа, но и обеспечит его предприятие топливом на продажу. А 6000 недополученных тонн о которых пишет Bastion.tv, это порядка 150 млн грн дополнительного дохода для государственной компании.

Закупки топлива – только у россиян

Но 150 млн грн, которые "Укргаздобыча" недополучила на пропан-бутане, далеко не все потери предприятия с приходом нового коммерческого директора. По нашим данным, именно максим Горбатюк поспособствовал заключению скандальной сделки по покупке топлива на 600 млн грн у ООО "Альянс Энерго Трейд".

5 февраля "Укргаздобыча" провело закупку дизельного топлива общей ожидаемой стоимостью 1,171 млрд грн. Весь объем закупки – 22 500 тонн, был разделен на 6 равных лотов по 3750 т, все топливо должно быть поставлено до июля 2024 года.

В тендере приняли участие две компании, попросту поделившие между собой поровну все 6 лотов. Часть из них досталась подконтрольной государству ПАО "Укрнафта", а другая — одному из крупнейших частных импортеров энергоресурсов "Альянс Энерго Трейд".

Предложив по всем трем лотам по 194,2 млн грн. "Альянс Энерго Трейд" в итоге продал госпредприятию топливо, импортированное из Европы и Азии, получив 582,5 млн грн. Но все не так просто.

"Альянс Энерго Трейд" — не новичок в сфере снабжения топлива крупных госзаказчиков и зарабатывает на тендерах миллиарды гривен, однако ясности с его владельцем по сути нет. Так, официально 100% долей в компании официально владеет 40-летний житель Киева Роман Адамов. Но еще в 2021 году "Наши гроши" утверждали, что за этой компанией стоят бывшие менеджеры российского миллиардера чеченского происхождения Мусы Бажаева, который с 90-х годов развивал бизнес в Украине в рамках группы "Альянс". С 2007 году "Альянс" передал свои заправки в совместное предприятие с голландским нефтяным гигантом Shell. В новом предприятии Бажаев получил 49%, ныне бизнес объединяет около 130 АЗС, которым владеет подконтрольное Shell ООО "Альянс Холдинг".

"Как установили "Наши деньги", Роман Адамов и его брат Герман были напрямую связаны с ООО "Прологистик-Сервис". Это ООО владело складским комплексом в Ирпене, которым до 2018 года был Бажаев Ахмед Вахайович. Последний же – это менеджер и, возможно, родственник одного из самых богатых российских бизнесменов Мусы Бажаева", — написало издание.

Муса Бажаев на встрече с Путиным

Как писал "Телеграф", Ахмед Бажаев долгое время работал вице-президентом НК "Альянс" и ушел из компании в 2014 году, когда семья Бажаевых продала этот бизнес структурам экс-президента компании "Роснефть" Эдуарда Худайнатова. Последний создал собственную группу компаний "ННК", а вместе с нефтяными активами Бажаевых ему отошла и 49% доля в ООО "Альянс Холдинг" (через мальтийскую компанию Todwick).

В 2022-м году голландской Shell путем выдачи безвозвратной финансовой помощи, решений суда и допэмиссии акций удалось выдавить россиян из СП теперь доля Худайнатова составляет не 49%, а всего 2,56%.

В итоге, "Альянс Энерго Трейд" не связан с Худайнатовым и "Роснефтью", однако до сих пор может иметь отношение к семье Бажаевых или их ближайшему окружению. Так, предшественником Романа Адамова в "Альянс Энерго Трейд" был Рамзан Абдулаев (в 2013 году на него была записана половина компании), который ранее являлся руководителем фонда братьев Байсангуровых в Киеве. Последние, как и Муса Бажаев, являются уроженцами поселка Ачхой-Мартан (Чечня) и являются членами одного с ним родового тейпа.

В связи с выше изложенным возникает вопрос – не "ушли" ли почти 600 миллионов гривен от украинской госкомпании чеченскому олигарху? Казалось бы, при чем тут Максим Горбатюк? Дело в том, что по нашим данным, как специалист в "топливном вопросе" он стал фактически куратором тендеров "Укргаздобычи" проводимых пока только на топливо. Однако со временем может полностью замкнуть на себе все закупки предприятия.

Хотя в настоящий момент их курирует директор по вопросам материально-технического снабжения и складской логистики Любовь Дикун, к последней также много вопросов, в основном из-за постоянных побед на тендерах одних и тех же компаний. В такой ситуации заменить "засвеченного" человека на менее известного Максима Горбатюка, да еще и неформально, может казаться неплохой идеей.

На деле же, как несложно увидеть, все, к чему прикасался нынешний коммерческий директор "Укргаздобычи" превращалось в скандал или банкрота, а чаще и то, и другое. Неужели руководство НАК "Нафтогаз" в лице Алексея Чернышева хочет именно этого? Или, возможно, Чернышов за красивой картинкой не видит, что по сути компания оказалась в руках менеджера с целым рядом провальных кейсов.