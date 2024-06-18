Компания SOCAR – лидер налогоплательщиков среди АЗС Украины

В I квартале этого года компания SOCAR уплатила наибольшее количество налогов с продаж горючего и стала второй по уплате налогов на работников

Графики, предоставленные представителями ВСК по экономической безопасности, свидетельствуют, что SOCAR, как и в прошлом году, уверенно удерживает лидерские позиции.

Напомним, что в прошлом году компания SOCAR в 3-х кварталах стала лидером по уплате налогов с горючего и в 2-х кварталах — по уплате налогов на работников. Исследование по определению теневой доли в подакцизных товарах и его динамике было проведено специалистами Института социально-экономической трансформации (ИСЭТ), аналитического центра CASE и Экономической экспертной платформы.

Как отметили авторы работы, акцизные налоги устанавливаются с двойной целью: с одной стороны, искусственно уменьшить потребление определенных типов товаров, за счет эластичности спроса, с другой – наполнять бюджет способом, менее вредным, чем большинство других налогов.

По мнению авторов исследования, полномасштабная война, вероятно, повлекла за собой некоторый рост доли "теневых" продаж (при уменьшении абсолютных цифр) на фоне резкого падения легальных. Но меры, предпринятые в течение 2023 г., привели к резкому уменьшению этой доли в среднем по году, при этом объемы нелегального рынка уменьшились в 2,5 раза.

Для оценки полноты налогообложения акцизным налогом топлива, производимого и импортируемого в Украину, были использованы данные энергетического баланса Украины (в разрезе продуктов), который ежегодно публикуется Государственным комитетом статистики Украины в сравнении с оценкой общего потребления топлива на основании оценки среднего пробега транспортных средств.