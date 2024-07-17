Отмена перевода часов: работать придется с трех утра, а iPhone "сойдут с ума"?

Украина рискует "застрять" в зимнем времени, а расходы электроэнергии возрастут

Этой осенью украинцы в последний раз переведут стрелки часов на час назад. Верховная Рада приняла закон , которым отменяется переход на зимнее и летнее время. Несмотря на кажущуюся простоту этого вопроса, к окончательному отказу от "сезонного скачка" во времени наша страна шла более 10 лет. Законопроекты об исчислении времени в Украине, которые выносили в сессионный зал, каждый раз не набирали большинства голосов.

Как отметила после одного из таких провалов голосования нардеп Галина Третьякова, "были дискуссии, в каком времени оставаться — летнем или зимнем". Однако ключевой момент во "временном переходе" — продолжительность светового дня (которая летом дольше) и связанное с этим потребление электроэнергии. Так что ошибка в переводе часов может даже повредить экономике.

"Телеграф" разбирался, как отказ от зимнего и летнего времени повлияет на жизнь и работу украинцев.

Фактор времени

Вопрос перевода часов на час вперед или назад всегда вызывал бурные споры в профильном сообществе. Главное, вокруг чего ломали копья – как отказ от зимнего и летнего времени повлияет на экономическую жизнь страны . Одни эксперты считали, что никакого влияния вообще не будет, что все эти временные переходы — пережиток прошлого. Другие, напротив, говорили о чрезмерных затратах электроэнергии, "сбое" в режиме труда украинцев и, как следствие, потерях для многих отраслей экономики.

После принятия нового законопроекта ничего не изменилось. Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что после окончательного отказа переходить на летнее время в 2025 году Украина ничего не потеряет.

— Когда в СССР принимали решение о переходе на зимнее и летнее время, руководствовались таким понятием, как продолжительность светового дня, часть которого занимает рабочее время. Чем больше рабочего дня проходит засветло, тем меньше электричества идет на освещение помещений, то есть можно экономить электроэнергию.

Но с тех пор организация рабочего процесса кардинально изменилась. Многие работают удаленно и не привязаны к офису. Да и временные рамки рабочего дня – с 10 до 18 – сейчас очень условны. Зачем же снова и снова переходить на зимнее и летнее время? Тем более это стресс для организма, и достаточно серьезный. В советские времена на такую "мелочь" никто не обращал внимания, а зря, потому что психоэмоциональное состояние людей оказывает большое влияние на производительность труда, — объяснил Пендзин "Телеграфу".

Он также добавил, что в некоторых отраслях с переходом на летнее и зимнее время давно большие проблемы.

— К примеру, животноводы все эти переходы игнорировали. Как объяснить корове, что она должна доиться на час раньше или позже, — говорит Пендзин.

Во времена СССР, когда вся Европейская часть Советского Союза, включая Москву, Киев и Ужгород, жила в одном часовом поясе UTC+3, перевод часов игнорировали даже целые регионы.

— Закарпатье, например, всегда жило по своему местному времени. У нас 9 утра по Киеву – это по факту 7:00 летом и 8:00 зимой. Конечно, реагируем на киевское время. Например, суды уточняют, что заседание назначается на такое-то время по киевскому времени. Похоже на шутку, но так оно и есть. Поэтому отказ от перевода часов для нас ничего не изменит. Как работали, так и будем работать, — рассказала руководитель деревообрабатывающего предприятия "ВГСМ" Ирина Мацепура.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский в разговоре с "Телеграфом" отметил, что решение об отказе от временного перехода — больше политическое, нежели экономическое. Потому что теперь у нас никогда не будет "синхронизации" во времени с Россией.

— В экономическом же плане оно будет иметь минимальное или даже нейтральное влияние. Тем более что сейчас отечественная экономика и так находится под влиянием постоянных стрессов и шоков, — говорит Забловский.

То есть проблем в экономике так много, что по какому временем ни живи — меньше их не станет.

И все же, по словам Забловского, оценить реальное влияние нового закона на экономику можно будет только на практике — когда он начнет действовать, а это будет весной 2025 года. Возможно, и будут какие-нибудь сюрпризы.

Ударит по потреблению электроэнергии

Впрочем, как считает эксперт энергорынка Олег Попенко, влияние отказа от летнего и зимнего времени все же будет и на бизнес, и на экономику в целом, и на жизнь и работу обычных украинцев.

— Как ни крути, но, если рабочий день начинается и заканчивается засветло, электроэнергии тратится меньше, чем когда приходится работать в темноте. В последний раз мы переведем стрелки часов в октябре 2025 года, то есть фактически останемся в зимнем времени. И что будет летом? Рассвет в 3 часа и закат в 7 [вечера]? То есть рабочий день нужно будет начинать ни свет ни заря, чтобы продуктивно использовать световой период. А после работы уже и отдыхать некогда, потому что рано стемнеет, — отметил эксперт.

Учитывая кризис в энергетике и тотальный дефицит электроэнергии, с которым Украине придется жить годами, такой перекос в потреблении Попенко считает, мягко говоря, не слишком разумным.

По данным аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, ежедневно небытовые потребители используют около 100 млн киловатт электроэнергии. Так что каждый лишний час работы в темноте — это, как минимум, сотни тысяч киловатт.

— Но ведь вы видите, что у нас с электричеством. Бизнес сейчас смотрит не столько на часы, сколько на графики отключений электроэнергии, и под них подстраивает производственные процессы, — добавил эксперт.

Как iPhone поймет, что время переводить больше не нужно?

Есть еще один нюанс в отказе от зимнего и летнего времени. На автоматический перевод часов запрограммированы большинство гаджетов и немало промышленного оборудования. Что с ним будет теперь?

Киевский IT-инженер Олег Кутков объяснил "Телеграфу", что с мобильными телефонами и компьютерами точно все будет хорошо.

— Часы автоматически перестанут переводиться, они синхронизируются через интернет с установленным в стране временем, — говорит Кутков.

С оборудованием ситуация может оказаться не такой простой.

— Все зависит от оборудования и его программного обеспечения и обновлений. Обычно можно вручную выбрать часовой пояс, – объяснил эксперт. — Впрочем, не исключено, что может потребоваться и перепрограммирование. В любом случае для бизнеса это дополнительные хлопоты и деньги, потому что придется привлекать специалистов.