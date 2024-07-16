Журналист объяснил, какие негативные последствия ожидают украинцев после отмены перевода часов

ВР упразднила летнее время, и вот что это означает НА ПРАКТИКЕ. Почитайте. Сначала об отсутствии логики.

Мы стали единственным в Европе (и наверняка в мире) государством, у которого несколько Западных соседей будут иметь большее время. Это нонсенс, но следующим летом, когда у нас будет полдень, то в Молдове и в Румынии уже будет час дня. Вопреки географии, логике и солнцу. Это символично, но не столь важно, как остальные последствия.

Это решение означает, что ВР смачно плюнула во всех живущих в восточных областях. Ибо у них летом в три утра будет солнце. Да, во время комендантского. И после войны тоже. А кого это интересует в ВР? По крайней мере, не большинство депутатов.

Другое последствие – наглядное именно сейчас, в жаркое лето. Это же круто, в следующем году на работу нужно будет ехать тогда, когда солнце почти в зените — на 10 утра по нынешнему времени (на следующее лето это будет 9). Возможно, со служебного авто спикера это безразлично, но большинство людей почувствуют перемену и будут благодарны, ага.

Это решение также означает, что ВР ворует час времени летних, весенних и осенних вечеров у каждого из нас. Что на востоке, что на западе Украины. Потому что абсолютное большинство украинцев просыпается все же по часам, то есть позже солнца. Теперь после работы — "писять и спать", считают в ВР. А то, что сон будет хуже при солнце, а свободное время придется на сумерки — это проблемы людей, которые шерифа не обходят.

Но самый большой удар будет по жаворонкам, которые встают по солнцу. Их природа летом будет будить теперь часом раньше. И к концу рабочего дня продуктивность будет уже сонной. Я уже не говорю о рассинхронизации с ЕС и других более мелких последствиях.

И все это просто потому, что спикер Руслан Стефанчук почему-то загорелся идеей протолкнуть необдуманную идею о фиксации зимнего времени, и в конце концов достиг своего.

Очень хотелось бы верить, что президент ветирует это ДИКО вредное решение, последствия которого авторы даже не представляют, и очевидно не пытались обдумать несколько шагов вперед. Но честно, не очень верю в такую возможность.